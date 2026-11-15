Ολυμπιακός: Τι έκαναν οι 15 «ερυθρόλευκοι» διεθνείς στα πρώτα παιχνίδια των Εθνικών ομάδων

Ο Κ. Νικολακόπουλος κάνει μέσα από το blog του στο gazzetta καταμέτρηση της παρουσίας των διεθνών του Ολυμπιακού στις Εθνικές ομάδες τους.

Ποια ήταν η παρουσία των διεθνών του Ολυμπιακού στα πρώτα παιχνίδια των Εθνικών ομάδων σε αυτή τη διακοπή του πρωταθλήματος;

Ο Ρέτσος ήταν για άλλη μία φορά βασικός, όλο το 90λεπτο, στο τραγικό 0-7 της Εθνικής Ελλάδας στην Ολλανδία.

Ο Φρόϊλερ έπαιξε άλλο ένα ολόκληρο 90λεπτο στο 0-0 της Ελβετίας στην Σλοβενία, έχοντας μία θετική εικόνα ανασταλτικά κι ένα επικίνδυνο σουτ λίγο άουτ προς το τέλος του αγώνα, που έγινε σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, με τον ελβετικό Τύπο να σχολιάζει ότι ο άσος του Ολυμπιακού έπαιξε με κοντομάνικα!

Ο Τικνιζιάν ήταν βασικός για άλλο ένα 90λεπτο στο 1-1 της Αρμενίας εντός έδρας με την Κύπρο, έχοντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ο Πόποβιτς παρέμεινε βασικός γκολκίπερ στην Εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου στην εντός έδρας νίκη της 2-1 επί της Λετονίας. Δέχθηκε το γκολ από κεφαλιά σε εκτέλεση κόρνερ.

Ο Σα έπαιξε βασικός για 82 λεπτά στη φιλική εκτός έδρας νίκη 1-0 της Πορτογαλάις Κ21 επί της Αγγλίας και ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες της.

Ο Πουέρτα ήταν βασικός για 73 λεπτά στη φιλική νίκη 1-0 την Κολομβίας εντός έδρας επί της Χιλής. Ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του.

Ο Γιάρεμτσουκ ήταν βασικός για 72 λεπτά στην εκτός έδρας ήττα 0-1 της Ουκρανίας από τη Βόρεια Ιρλανδία. Είχε μία άστοχη κεφαλιά και η βαθμολογία του ήταν μέσα στις δύο-τρεις χειρότερες στην ομάδα του.

Ο Πέντερσεν μπήκε αλλαγή στο 85ο λεπτό στην εντός έδρας νίκη 3-1 της Νορβηγίας επί της Ουαλίας.

Ο Γκονζάλες ήταν στον πάγκο του Μεξικού στην εκτός έδρας ήττα του 2-3 από την Τζαμάϊκα.

Ο Σμάϊλοβιτς ήταν στον πάγκο της Βοσνίας στην εκτός έδρας ήττα της 2-3 στην Σλοβενία.

Ο Μπρούνο ήταν στον πάγκο της Νιγηρίας στην εντός έδρας νίκη της 3-1 επί της Τανζανίας.

Ο Σάλιακας ήταν εκτός αποστολής, λόγω καρτών, στη συντριβή της Εθνικής μας στην Ολλανδία.

Ο Μπακούλας ήταν εκτός αποστολής στην ισοπαλία 1-1 της Εθνικής Ελπίδων στην Ισλανδία.

Σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι έπαιξαν βασικοί δύο παίκτες που ανήκουν στον Ολυμπιακό και παίζουν δανεικοί, ο Παπακανέλλος (90 λεπτά) κι ο Πνευμονίδης (58 λεπτά).

Άσχετο: Από τις εφτά μεταγραφές της Βαλένθια το περασμένο καλοκαίρι, αυτός που έχει μακράν τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής έχει ο Μαφέο! Εννιά ματς βασικός και δύο αλλαγή.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Γκουστάβο Σα επί αγγλικού εδάφους, στο φιλικό Αγγλίας-Πορτογαλίας 0-1 σε επίπεδο Κ21, στο Μπρίστολ, δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε στο ρεπορτάζ της Νότιγχαμ, στην οποία κι ανήκει, καθώς αυτή τον έχει αγοράσει από τη Φαμαλικάο.

Κάπως έτσι η nottinghampost είχε σήμερα μεγάλο ρεπορτάζ για τον Σα, θυμίζοντας ότι όχι πολύ παλιά είχε χαρακτηριστεί ως ένα από τα the next best things.

Και για το τέλος ένα ιμότζι