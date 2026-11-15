Ο Γιώργος Πετράκης παρουσιάστηκε στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναιτωλικού κι εν συνεχεία παρακολούθησε δίτερμα με την Κ19.

Στο «Emileon» βρέθηκε το πρωί της Κυριακής (15/11) ο Γιώργος Πετράκης. Ο νέος προπονητής του Παναιτωλικού παρουσιάστηκε στο αγωνιστικό τμήμα ως διάδοχος του Γιάννη Αναστασίου από τη διοίκηση, προεξέχοντος του προέδρου της ΠΑΕ, Μάκη Μπελεβώνη.

Εν συνεχεία ο 38χρονος τεχνικός παρακολούθησε μαζί με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Τάσο Θέο, το προγραμματισμένο δίτερμα με την Κ19.

Από πλευράς ΠΑΕ το παρών στην παρουσίαση του νεαρού κόουτς έδωσαν ο αντιπρόεδρος του κλαμπ, Θωμάς Σπύρου και το μέλος του Δ.Σ., Νίκος Καμαργιάρης.

Ο Γιώργος Πετράκης είχε την πρώτη του γνωριμία με τους παίκτες του και θα πιάσει επί της ουσίας δουλειά από την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς θα προετοιμάσει την ομάδα για το ερχόμενο ματς με τον Βόλο Elabet στο Αγρίνιο.