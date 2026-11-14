Πελίστρι: «Θέλω να γίνω πρωταθλητής με τον Παναθηναϊκό»

Ο μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού, Φακούντο Πελίστρι, έκανε δηλώσεις μετά από τη φιλική αναμέτρηση της Ουρουγουάης με την Αργεντινή, στην οποία αγωνίστηκε για έξι λεπτά.

Ο Φακούντο Πελίστρι παραχώρησε δηλώσεις μετά τη φιλική αναμέτρηση της Ουρουγουάης με την Αργεντινή, όπου έπαιξε για μόλις έξι λεπτά. Ο μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του στο «Τριφύλλι».

Ο διεθνής Ουρουγουανός σχολίασε ότι «σε κάθε παίκτη θα άρεσε να παίζει περισσότερο». Στη συνέχεια, εξήγησε πως επικεντρώνεται στη σκληρή δουλειά και στις προπονήσεις, ώστε να παρουσιαστεί έτοιμος όταν ο προπονητής του τον χρειαστεί. Ερωτηθείς για το μέλλον του και το ενδεχόμενο να έπαιζε αλλού ο Πελίστρι είπε: «Δεν το σκέφτομαι ακόμα αυτό».

Αναλυτικά όσα είπε: «Σε κάθε παίκτη θα άρεσε να παίζει περισσότερο. Από την πλευρά μου, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά, να προπονούμαι έντονα, ώστε όταν έρθουν οι ευκαιρίες ή όταν παίξω με την ομάδα, να μπορώ να αποδώσω και να είμαι στο ύψος των αγώνων που έρχονται και των προκλήσεων».

Σε ερώτηση για το εάν υπάρχει σενάριο αποχώρησης από τον Παναθηναϊκό απάντησε: «Δεν το σκέφτομαι ακόμα αυτό. Πηγαίνω μέρα με τη μέρα, με το μυαλό μου σε ό,τι ακολουθεί τώρα εδώ στην Εθνική και μετά όταν γυρίσω στην Ελλάδα, να βοηθήσω σε ό,τι μου ζητηθεί. Γιατί, εννοείται, θέλω να γίνω Πρωταθλητής και με τον σύλλογο μου (με τον Παναθηναϊκό). Μετά θα δούμε, όταν έρθει η ώρα, το τι θα γίνει».