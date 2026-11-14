Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον κόσμο του ΠΑΟΚ για τη στήριξη και μίλησε για συμφωνία του με τους ασπρόμαυρους για νέο συμβόλαιο

Με ασίστ συνδύασε την επιστροφή του στη δράση ο Κίριλ Ντεσπόντοφ στο φιλικό παιχνίδι, με την Παρτιζάν επιβεβαιώνοντας την επιστροφή το. Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός μίλησε για την ανανέωση της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ έως το 2029:

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την επιστροφή μου μετά από τόσο καιρό και ιδιαίτερα για το γεγονός ότι επέστρεψα στην Τούμπα, όπου είχα την θερμή υποδοχή του κόσμου. Θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω την ομάδα και τους οπαδούς για όλη τη στήριξη. Φυσικά είμαι πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι βρέθηκε συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου μου. Είμαι ευχαριστημένος και ευγνώμων γιατί ξέρω ότι όποτε χρειάζεται η ομάδα και οι οπαδοί είναι πάντα εκεί. Ειδικά για μένα έπαιξε πολύ ρόλο στην αυτοπεποίθησή μου».

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στο διάστημα της απουσίας του και στην επόμενη μέρα:

«Μου έλειψε πολύ να παίζω, είχα όλο αυτόν τον καιρό την αίσθηση ότι η ομάδα με χρειάζεται. Αυτό το κατάλαβα και στις επαφές με όλους εδώ και είναι κάτι που με αφήνει πολύ ευχαριστημένο. Ευχομαι να πάνε από εδώ και πέρα όλα καλά και να έχουμε υγεία πρώτα από όλα».

Κλείνοντας, στάθηκε στο κλίμα της αναμέτρησης με την Παρτιζάν:

«Ελπίζω να βρεθούμε ξανά με την Παρτίζαν. Είναι μια ομάδα που χαίρει μεγάλη εκτίμηση στην Ευρώπη. Ήταν μια πολύ όμορφη ημέρα όχι μόνο εντός του γηπέδου αλλά και με όσα έγιναν εκτός αγωνιστικού χώρου».