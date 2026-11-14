Έπιασαν ξανά δουλειά οι παίκτες του Παναθηναϊκού στο «Γεώργιος Καλαφάτης» μετά το ρεπό που είχαν πάρει από τον Τζέικομπ Νίστρουπ.

Όπως σε όλες τις ομάδες, έτσι και στον Παναθηναϊκό, η διακοπή της αγωνιστικής δράσης για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων είχε φέρει ρεπό από τον Τζέικομπ Νίστρουπ.

Οι «πράσινοι» πήραν τις απαραίτητες ανάσες και το μεσημέρι του Σαββάτου επέστρεψαν στις προπονήσεις στο «Γεώργιος Καλαφάτης» πιάνοντας ξανά δουλειά.

Απόντες φυσικά ήταν οι διεθνείς που θα αρχίσουν να επιστρέφουν σταδιακά από την επόμενη εβδομάδα όταν και θα ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών τους.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση και συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

