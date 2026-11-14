Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την αξιοποίηση του ρόστερ, την ισορροπία στα εντός και εκτός έδρας και για τις νίκες που πρέπει να πάρει η ΑΕΚ σε μια καθοριστική περίοδο όπως αυτή που έρχεται ως το τέλος του έτους.

Η περίοδος μετά τη διακοπή που διανύουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή και το πρόγραμμα ως το τέλος του 2026 περιλαμβάνει μεγάλες προκλήσεις για την ΑΕΚ που θα καθορίσουν αρκετά πράγματα για τη συνέχεια. Τόσο στην Ελλάδα για τη μάχη της κορυφής, όπου η ΑΕΚ θα πρέπει να κρατηθεί όσο πιο κοντά γίνεται, όσο και στην Ευρώπη, όπου τα παιχνίδια με Κόμο και Γαλατάσαραϊ θα δείξουν σε τι θα στοχεύουν οι κιτρινόμαυροι στα δύο τελευταία ματς της League Phase του Champions League τον Γενάρη απέναντι σε Ρόμα και Ντόρτμουντ και κατά πόσον θα είναι εφικτό το πλασάρισμα στην 24αδα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει πολύ καλά ότι η περίοδος που έρχεται ως τα Χριστούγεννα και τα εννιά ματς που ακολουθούν μέχρι το τέλος του χρόνου είναι υψηλών απαιτήσεων, αναγνωρίζοντας ότι αυτό που θα πρέπει να βελτιώσει είναι η πνευματική φρεσκάδα και η ενέργεια προκειμένου οι παίκτες του να καταφέρουν να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο νέο σερί των αναμετρήσεων που έρχονται σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Να εκμεταλλευτεί το σύνολο του ρόστερ

Είναι αλήθεια πως ο Σέρβος τεχνικός άνοιξε το ροτέισον στην οκτάδα των αγώνων που προηγήθηκε πριν από την τελευταία διακοπή. Οι αλλαγές που έκανε στο αρχικό του σχήμα παιχνίδι με παιχνίδι ήταν περισσότερες από ό,τι συνήθως. Άλλωστε το είχε προαναγγείλει επισημαίνοντας ότι όλοι οι παίκτες του ρόστερ θα χρειαστούν. Αυτό ακριβώς απαιτούν και οι νέες προκλήσεις που έχει μπροστά της η ΑΕΚ, με τον Νίκολιτς να πρέπει να πάρει ακόμα περισσότερα από όσο δυνατόν περισσότερους.

Προφανώς και στην άμυνα είναι εμφανές ότι εμπιστεύεται τέσσερα συγκεκριμένα πρόσωπα. Τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα. Και αυτούς θα εξακολουθεί να εμπιστεύεται σχεδόν σε κάθε ματς ο Νίκολιτς μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων, αν και οι Πήλιος και Ρότα τουλάχιστον θα χρειαστεί να πάρουν ανάσες. Ωστόσο, από τη μέση και μπροστά, όπου υπάρχει ευελιξία κινήσεων, θα πρέπει να αξιοποιηθούν απόλυτα όλες οι διαθέσιμες επιλογές. Ο παρτενέρ του Μαρίν στον άξονα της μεσαίας γραμμής αλλάζει από ματς σε ματς. Ο Νίκολιτς τόνισε πως αυτό συμβαίνει λόγω του γεμάτου προγράμματος και των χαρακτηριστικών των αντιπάλων.

Ο Βιτάλις, ο Κάιρινεν και ο Αριάγκα είναι τρία χαφ με διαφορετικά δυνατά στοιχεία. Ο Ούγγρος χαφ έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο ως τώρα, ωστόσο κι αυτός προσαρμόζεται σε έναν νέο ρόλο συγκριτικά με εκείνον που είχε στην πρώην ομάδα του ή με αυτόν που έχει στην Εθνική του, τη στιγμή που οι άλλοι δύο είναι πολύ σημαντικό να προσφέρουν τα μέγιστα από την επανέναρξη και έπειτα. Το ίδιο φυσικά πρέπει να συμβεί και στις πλευρές με τον Κουτέσα αριστερά να αποτελεί μια επιπλέον λύση από τη στιγμή που έμεινε στο ρόστερ πίσω από τον Κοϊτά, εφόσον ο Μάγερ χρησιμοποιείται κυρίως δεξιά, όπου αποδίδει εκ του αποτελέσματος καλύτερα σε αυτόν τον υβριδικό ρόλο που έχει.

Ισορροπία στα εντός και εκτός έδρας ματς

Ένα δεύτερο μεγάλο ζητούμενο για την ΑΕΚ ενόψει των προκλήσεων που έχει μπροστά της είναι η σταθερότητα στις εμφανίσεις στα παιχνίδια στη Νέα Φιλαδέλφεια και μακριά από αυτήν. Από το ξεκίνημα της σεζόν η Ένωση δεν έχει καταφέρει να βρει την απαραίτητη ισορροπία στις εντός και στις εκτός έδρας εμφανίσεις της. Τόσο η εικόνα της, όσο και τα αποτελέσματά της στις εκτός έδρας αναμετρήσεις δεν έχουν σχέση με την ορμή και την αποφασιστικότητα που βγάζει στο σπίτι της.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ στη Νέα Φιλαδέλφεια στο πρωτάθλημα μετράει 5/5 νίκες με το επιβλητικό 19-1 στα τέρματα, μακριά από αυτήν μετράει μία νίκη, δύο ισοπαλίες και μία ήττα με τέρματα 4-5. Οι απώλειες με Κηφισιά και Αστέρα νωρίτερα μέσα στη σεζόν έχουν κοστίσει στο χαμένο έδαφος, ενώ το ένα διπλό στον Βόλο δεν είχε συνδυαστεί με αποφασιστικό αγωνιστικό πρόσωπο. Είναι κάτι που οπωσδήποτε πρέπει να αλλάξει η ΑΕΚ με την επανέναρξη έχοντας εκτός έδρας παιχνίδι με την Καλαμάτα, ενώ στο τέλος αυτού του σερί των εννιά αγώνων θα κληθεί να ανταποκριθεί σε ακόμα δύο σημαντικές εκτός έδρας αποστολές απέναντι σε Ατρόμητο και Άρη.

Η νοοτροπία νικητή στα μεγάλα παιχνίδια

Φυσικά το παν για τον Νίκολιτς είναι οι νίκες. Είναι ένας προπονητής που ζει και αναπνέει γι' αυτό, κάτι που έχει παραδεχθεί αρκετές φορές. Δική του επιτυχία είναι άλλωστε η διαμόρφωση της φιλοσοφίας του πρωταθλητή που ξαναβρήκε η ΑΕΚ από την περσινή σεζόν, με κατάληξη την κατάκτηση του τίτλου. Αυτή είναι η προτεραιότητα για τον Νίκολιτς και φέτος και για να το πετύχει αυτό θα χρειαστεί να βγάλει αυτή τη νοοτροπία σε κάθε παιχνίδι.

Η ΑΕΚ θα χρειαστεί παράλληλα και ένα μεγάλο αποτέλεσμα σε ντέρμπι τόσο για βαθμολογικούς λόγους όσο και για λόγους αυτοπεποίθησης και μπροστά της θα έχει πολύ σύντομα δύο τέτοιες προκλήσεις κόντρα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Στο ΟΑΚΑ στο πρώτο φετινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό είδαμε μια ΑΕΚ που δεν έχουμε συνηθίσει επί Νίκολιτς στα μεγάλα παιχνίδια. Άλλωστε πρώτος ο ίδιος ο Σέρβος τεχνικός το αναγνώρισε. Και τόσο αυτός όσο και οι παίκτες του στο ματς με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και σε αυτό απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» καλούνται οπωσδήποτε να το αλλάξουν.