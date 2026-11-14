Με μεγάλη συμμετοχή και ακόμη περισσότερα χαμόγελα ολοκληρώθηκε το 1ο Open Talent Day της ακαδημίας του Παναθηναϊκού στο Κρυονέρι.

Ολοκληρώθηκε το 1ο Open Talent Day, που διοργάνωσε η ακαδημία του Παναθηναϊκού με στόχο την ανίχνευση ταλαντούχων παιδιών, που ήταν γεννημένα από το 2015 έως και το 2018. Η αξιολόγηση έγινε από τους προπονητές της κεντρικής ακαδημίας των «πράσινων», που συμμετείχαν στο event.

Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη, όπως και η χαρά των παιδιών που πήραν μέρος και απόλαυσαν τη διαδικασία. Το «παρών» έδωσε ακόμη ο τεχνικός διευθυντής της ακαδημίας, Θεόδωρος Ελευθεριάδης, ο τεχνικός διευθυντής των PAO FC Academies, Ανδρέας Λαγωνικάκης, ο διοικητικός υπεύθυνος των PAO FC Academies, Γιάννης Κουλουριώτης, και ο υπεύθυνος των Σχολών του Παναθηναϊκού στα βόρεια προάστια, Γιώργος Αναγνωστόπουλος.

Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού

Με μεγάλη επιτυχία και την παρουσία πολλών μικρών φίλων του ποδοσφαίρου απ΄ όλη την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου το 1ο OPEN TALENT DAY της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, στις εγκαταστάσεις της Σχολής ποδοσφαίρου του Τριφυλλιού στο Κρυονέρι Αττικής.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν νεαροί ποδοσφαιριστές και τερματοφύλακες γεννημένοι από το 2015 έως το 2018, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δείξουν τις ικανότητές τους και να αξιολογηθούν από τους προπονητές της Κεντρικής Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, με προοπτική την ένταξή τους σε αυτήν.

Οι μικροί αθλητές συμμετείχαν σε ειδικά σχεδιασμένες ποδοσφαιρικές δραστηριότητες, σε μια ημέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Παράλληλα, η εκδήλωση αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία για τα παιδιά, τα οποία είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την προπονητική φιλοσοφία της Ακαδημίας του Τριφυλλιού.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν ο τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, Θόδωρος Ελευθεριάδης, ο τεχνικός διευθυντής των PAO FC Academies, Ανδρέας Λαγωνικάκης, ο διοικητικός υπεύθυνος των PAO FC Academies, Γιάννης Κουλουριώτης, και ο υπεύθυνος των Σχολών του Παναθηναϊκού στα βόρεια προάστια, Γιώργος Αναγνωστόπουλος.

Στη διαδικασία συμμετείχαν επίσης προπονητές της Κεντρικής Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, οι οποίοι παρακολούθησαν και αξιολόγησαν τους νεαρούς ποδοσφαιριστές καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η μεγάλη ανταπόκριση στο 1ο OPEN TALENT DAY επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον των νεαρών αθλητών για το ποδόσφαιρο και αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού να ανακαλύπτει και να αναδεικνύει νέα ταλέντα, προσφέροντας ευκαιρίες εξέλιξης σε παιδιά από μικρή ηλικία.

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