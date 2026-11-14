Μήπως δεν έχει εκμεταλλευτεί όσο θα έπρεπε έναν τόσο καλό παίκτη;

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για έναν από τους πιο χαρισματικούς παίκτες του Ολυμπιακού, διατυπώνοντας ένα ερώτημα.

Έριξα μία ματιά στα σχόλια του Τύπου της Κολομβίας για τον Πουέρτα μετά τη φιλική νίκη της (1-0) επί της Χιλής σε ένα παραδοσιακά σημαντικό παιχνίδι μεταξύ αυτών των δύο ομάδων στη Νότια Αμερική. Και είδα ακριβώς το ίδιο πράγμα που είχα δει και στα προηγούμενα παιχνίδια του άσου του Ολυμπιακού με την Εθνική του, στην άλλη διακοπή του πρωταθλήματος.

Για παράδειγμα ένας έμπειρος δημοσιογράφος, ο Nelson Calceto Vargas, έγραψε ότι ο Πουέρτα ήταν ένας από τους τρεις παίκτες της Κολομβίας που ξεχώρισαν, μαζί με τον Αρίας και τον Μουνιόθ…Ένας άλλος δημοσιογράφος, από τους πιο δημοφιλείς στην πατρίδα του, ο Samuel Vargas, έγραψε μία ατάκα: "Ο Πουέρτα είναι ο ποιμένας μου"!..

Ο λογαριασμός Colombian Fútbol Report σχολίασε: «Φτάσαμε στο σημείο που σε κάθε, μα σε κάθε παιχνίδι της Κολομβίας, ο Πουέρτα θα αποδίδει ΜΙΝΙΜΟΥΜ 7 με άριστα το 7. Απίστευτη η σταθερότητα του»…Δεύτερος λογαριασμός, A Un Toque: «Οι μεγάλες σταθερές για την ομάδα σήμερα είναι οι Ντάβιντσον Σάντσες (Γαλατασαράϊ), Λουκουμί (Γιουβένους) και ο Πουέρτα, που ενορχηστρώνει τα πάντα — όχι μόνο μέσα από τις πάσες του και τον έλεγχο της μπάλας, αλλά και με τις κινήσεις του, ξεκινώντας συνεργασίες ένα-δύο ή επιτιθέμενος σε κενούς χώρους. Ευλογημένη η μέρα που ήρθε στην εθνική ομάδα»…Τρίτος λογαριασμός, ο Pizarra, γράφει: «Είναι ο παίκτης μας με τη μεγαλύτερη προσωπικότητα. Είναι ο μόνος που αγωνίζεται με την ένταση που απαιτείται σε επίπεδο εθνικών ομάδων»…

Ένας άλλος λογαριασμός, ο Fútbol Gráfico, κι αυτός με χιλιάδες ακόλουθους, όπως και οι προηγούμενοι, σχολίασε για τον 24χρονο κεντρικό χαφ: «Εξαιρετική εμφάνιση. Ανέλαβε το ρόλο του οργανωτή από τα μετόπισθεν, καλύπτοντας παράλληλα μεγάλες αποστάσεις στο χώρο του κέντρου. Απέδειξε για άλλη μια φορά την ικανότητά του να μοιράζει την μπάλα και να δίνει μορφή στο παιχνίδι της Κολομβίας. Είναι σαφές ότι σκοπεύει να αναλάβει τα ηνία στη διαμόρφωση του αγωνιστικού στυλ της Εθνικής. Είναι αυτός που επωμίζεται την ευθύνη της διανομής της μπάλας και της κάλυψης όλης της μεσαίας γραμμής. Προσφέρει διαρκώς λύσεις, συνδέει τις γραμμές της ομάδας και παίρνει τον έλεγχο της μπάλας στα πόδια του. Τι απίστευτος παίκτης που είναι!».

Πού θέλω να το πάω εγώ: Μήπως ο Ολυμπιακός δεν εκμεταλλεύεται όσο πρέπει έναν τόσο καλό κεντρικό παίκτη; Δεν ξέρω το πώς, αλλά η αίσθηση που μου δίνεται είναι ότι η ομάδα, τουλάχιστον ακόμη, δεν παίρνει από τον Πουέρτα αυτά που μπορεί να πάρει. Πιθανότατα και με δική του ευθύνη. Αλλά ίσως όχι μόνο με δική του ευθύνη.

Και νομίζω ότι όποιος είχε δει Παγκόσμιο Κύπελλο το καλοκαίρι και είχε παρακολουθήσει τον Πουέρτα στην Κολομβία θα συμφωνεί ότι μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός έχει μόνο ένα κομμάτι της αξίας του συγκεκριμένου παίκτη.

Άσχετο: Στην Ελλάδα βρίσκονται, εκτός του Μονκάδα για τον Ολυμπιακό, και αξιωματούχοι της Ρίο Άβε, που συναντήθηκαν με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και πήραν «οδηγίες» για τη συνέχεια.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μεγάλη ημέρα η Δευτέρα για τον Φρόϊλερ. Στο εντός έδρας παιχνίδι με την Σκοτία θα συμπληρώσει 100 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα της Ελβετίας! Χθες, ο άσος του Ολυμπιακού έπαιξε άλλο ένα ολόκληρο 90λεπτο στο 0-0 της Ελβετίας στην Ελβετία, στο 99ο παιχνίδι του με την Εθνική του.

Αν μη τι άλλο, πάντως, δεν παίζει αυτό που γίνεται με τον Φρόϊλερ: όχι μόνο τώρα σε όλα τα παιχνίδια του Nations League, αλλά και το καλοκαίρι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν είναι ότι απλά παίζει βασικός, είναι και ότι δεν βγαίνει ποτέ από την ομάδα, έστω ως αλλαγή! Μόνο στον προημιτελικό με την Αργεντινή είχε αντικατασταθεί στο 114’ της παράτασης.

Και για το τέλος ένα ιμότζι