Ο μήνας που κρίνει τα πάντα για την ΑΕΚ και ο διασυρμός της Εθνικής!

Ο Γιώργος Τσακίρης αναδεικνύει τη σημαντικότητα των εννέα αναμετρήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη (έως 20/12) για την πρωταθλήτρια και για το... ναυάγιο στο Άμστερνταμ.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ ξεκίνησε μιας και ακριβώς σε μια εβδομάδα από σήμερα οι πρωταθλητές φιλοξενούνται από την Καλαμάτα στην Νεάπολη με τεράστιο πρέπει ανταπόκρισης στο εναρκτήριο ματς ενός ιδιαίτερα απαιτητικού προγράμματος για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Πάμε να δούμε μαζί λίγο το ...βουνό που 'χει να ανέβει ο Δικέφαλος έως και τις 20 του Δεκέμβρη για να αντιληφθούμε και τι ακριβώς παίζεται σε αυτό το διάστημα ενός μήνα παρά μια ημέρα: 21/11 η Ένωση φιλοξενείται για το πρωτάθλημα από την Καλαμάτα και ακολουθεί τρεις μέρες μετά (24/11) η αναμέτρηση για το Champions League στην Ιταλία με την Κόμο, σε μια εβδομάδα που κλείνει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των κιτρινόμαυρων στην Νεα Φιλαδέλφεια στις 29/11 με έναν αγώνα για τη Superleague με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ! Αν μη τι άλλο τρία ήδη σημαντικά ματς ενώ ακολουθεί μια βατή παρένθεση για τη league phase του Κυπέλλου στις 02/12 με τον Αστέρα Τρίπολης όπου πάντως απαιτείται η νίκη προκειμένου να μη προκύψει και άλλο παιχνίδι για τον θεσμό έως τις 23/12!

Είναι ωστόσο εξαιρετικά σημαντικό ότι αντιμετωπίζει ένα τέτοιο, πιο χαλαρό να το αναδείξουμε, ματς μιας και μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα ακολουθεί αμέσως το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο στις 05/12 (εφόσον δεν ζητήσει και πάρει αναβολή η ομάδα του Ιμανόλ). Τρεις μέρες μετά (08/12) η πρωταθλήτρια υποδέχεται στην έδρα της για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση την Γαλατάσαραι σε ένα ακόμη ματς τελικό ανεξαρτήτως αποτελέσματος της ΑΕΚ στο Κόμο με την ομώνυμη ομάδα! Ο Δικέφαλος στο ματς με τους Τούρκους στην ...φωλιά του θα επιδιώξει να πάρει τη νίκη που θα αυξήσει τις πιθανότητες να μπει 24αδα στο μαγικό κόσμο των αστεριών. Έπειτα, στις 13/12, η Ένωση έχει ένα φαινομενικά εύκολο ματς με τον Βόλο στην έδρα της για το πρωτάθλημα προτού παίξει έπειτα από τρεις μέρες (16/12) τον εξ αναβολής αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Οι υποχρεώσεις για το 2026 και πριν τη διακοπή για τα Χριστούγεννα κλείνουν με πολύ δύσκολη αναμέτρηση: στο Βικελίδης για την ΑΕΚ με τον Άρη...

Σε τούτο το σημείο αξίζει να αναδείξουμε, προσωπικά το θεωρώ πολύ σημαντικό και κομμάτι ευχάριστο για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, ότι από τις 29 Νοεμβρίου έως και τις 16/12, όπου θα δώσει έξι από τα συνολικά εννέα παιχνίδια στο διάστημα αυτό του απαιτητικού μήνα, δεν θα βγει καθόλου εκτός Αττικής: τα τέσσερα από αυτά τα ματς είναι εντός και τα δύο εκτός σε Φάληρο και Περιστέρι! Δεν χρειάζεται να διαθέτει κανείς μεταπτυχιακό σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, ή στο ίδιο το ποδόσφαιρο, προκειμένου να καταλήξει διαβάζοντας τα παραπάνω, ότι για την ΑΕΚ αυτός ο μήνας των αγωνιστικών υποχρεώσεων, από τις 21/11 έως και την 20η Δεκεμβρίου, αποτελεί ένα χρονικό διάστημα που δύναται να κρίνει τα πάντα σε ότι αφορά στο πρωτάθλημα, που συνιστά το βασικό στόχο της χρονιάς για την Ένωση, αλλά και στην Ευρώπη και το Champions League, αν και στη συγκεκριμένη διοργάνωση εξαρτάται και τι θα γίνει στη συνέχεια στα ματς με Ρόμα και Ντόρτμουντ (μιας και φαίνεσαι θα αρκούν ίσως 9 βαθμοί για την 24αδα).

Ειδικά για το πρωτάθλημα όμως όπου η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη στο -7, έχοντας εννοείται παιχνίδι λιγότερο από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό (οπότε ίσως να βρεθεί στο -4), μοιάζει και είναι απαραίτητο αυτή η απόσταση να μην αυξηθεί έως και τη διακοπή για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της αλλαγής του χρόνου! Διότι αν δεν ανταποκριθεί ο Δικέφαλος σε αυτό το απαιτητικό πρόγραμμα για τη Superleague τότε ίσως να τεθεί εκτός διεκδίκησης του τίτλου που της ανήκει από τον Δεκέμβριο, αν φυσικά ανταποκρίνεται στα παιχνίδια της παράλληλα η ομάδα του Νίστρουπ και τα κερδίζει. Κάτι το οποίο αν συμβεί, ξεκάθαρα θα αφήσει την Ένωση αρκετά πίσω, στο απευκταίο σενάριο της μη ανταπόκρισης των κιτρινόμαυρων στα παιχνίδια που αναφέρω παραπάνω... Να θυμίσω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πλέον στην ΑΕΚ από την επιστροφή της στης Φιλαδέλφειας τα μέρη και μετά όπου κάθε χρόνο πρωταγωνιστεί και είναι η μοναδική μόνιμη διεκδικήτρια του τίτλου, πότε απέναντι σε Παναθηναϊκό, πότε σε κόντρα με Ολυμπιακό και πότε με τον ΠΑΟΚ!

Για το τέλος επιτρέψτε μου δυο λόγια για το ναυάγιο της εθνικής μας στο Άμστερνταμ το οποίο δεν χρειάζεται να προκαλέσει την απόλυτη καταστροφή αλλά δεν πρέπει να προσπερνάται και έτσι απλά όπως έως τώρα, ούτε να σκεφτώ τι θα λεγόταν και γίνονταν με άλλα πρόσωπα και δεδομένα στην ΕΠΟ, αλλά εμείς σαν και δαύτους δεν θα γίνουμε. Είναι δύσκολη και στραβή για την Εθνική μας και ένα αποτέλεσμα ντροπή με την ευθύνη να ανήκει στον Γιοβάνοβιτς και αντιστοίχως στους ποδοσφαιριστές, θα σημείωνα μάλιστα ότι έχουν το ίδιο ποσοστό ευθύνης, αν και ένα κλικ παραπάνω αφορά στον προπονητή που πήγε την ομάδα αδιάβαστη στην Ολλανδία να διασυρθεί, αδιάβαστη αγωνιστικά και πνευματικά. Δεν γίνεται να μην έχεις καταλάβει ότι η ομάδα του Τσάβι σε είχε στην Θεσσαλονίκη και συγκυριακά δεν έχασες επιλέγοντας το 4-4-2 (και ενώ είχαν 4 με 5 βασικές απουσίες μεσοεπιθετικά) και να επιλέγεις να παίξεις πάλι το ίδιο στο Άμστερνταμ: έγκλημα και ήρθε η ανεπανάληπτη ιστορικά τιμωρία!

***Να σταματήσουμε να δίνουμε μεγαλύτερη αξία σε αποτελέσματα με σημαντικές Εθνικές χώρες, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, όταν πρόκειται για απόλυτα ασήμαντες διοργανώσεις όπως είναι το Nations League και να δουλεύουμε προκειμένου να εξαφανίσουμε την αλαζονεία και την έπαρση που ξεχείλισε στην Εθνική μας δίχως να χει πετύχει το οτιδήποτε!