Παναθηναϊκός και Novibet: Ο... γάμος της εικοσαετίας!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για ένα μοναδικό, επικών διαστάσεων deal, το οποίο αλλάζει επίπεδο τον Παναθηναϊκό.

Πολύ απλά, πάρα πολύ απλά: Δεν ξανάγινε! Μιλάμε για ένα deal ιστορικό, για μία επική συμφωνία, για μία είδηση που προκάλεσε πάταγο όχι μόνο στο περιβάλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου αλλά και πανευρωπαϊκά, καθώς ο... γάμος του Παναθηναϊκού με την Νovibet, τοποθετεί το γήπεδο στον Βοτανικό σε ένα από εκείνα που λαμβάνουν τα περισσότερα χρήματα μέσα από την διαδικασία της εμπορικής ονοματοδοσίας!

Για να καταλάβουμε καλύτερα κάποια πράγματα, ώστε να έχουμε ξεκάθαρο το μέγεθος και την σημασία της συμφωνίας:

Σε εντελώς διαφορετικές ποδοσφαιρικές αγορές, σε εντελώς διαφορετικά ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα, σε χώρες που είναι δεκάδες χρόνια μπροστά σε όλα σε σχέση με την Ελλάδα, η Ατλέτικο Μαδρίτης λαμβάνει 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για το Riyadh Air Metropolitano. Η Γιουβέντους 10.3 από την Allianz, η Ντόρντμουντ 11 για το Signal Iduna και η Έβερτον 12 για το Hill Dickinson.

Τα 7.5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως της Novibet στον Παναθηναϊκό είναι απλά μυθικό! Είναι χρήματα που δεν συναντάμε πουθενά στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού σε αντίστοιχες περιπτώσεις, μιας και τα πόσα, ήταν πολύ πιο χαμηλά σε σχέση με εκείνα της Novibet Arena του Τριφυλλιού!

O οργανισμός του συλλόγου αντιλαμβάνεται στην πράξη, πολύ πριν ανοίξουν οι πύλες του γηπέδου για να υποδεχθούν την ομάδα και τον κόσμο, τα όσα σημαίνει για το οικονομικό ευ ζην του club ένα νέο, υπερσύγχρονο, ιδιόκτητο σπίτι.

Τα 50+ εκατομμύρια στην επταετία είναι απλά η αρχή, καθώς σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν οι υπόλοιπες εμπορικές χρήσεις, οι σουίτες, τα διαρκείας, τα απλά εισιτήρια, έσοδα τα οποία σε συνδυασμό με την διαφήμιση στη φανέλα, το τηλεοπτικό συμβόλαιο και τις λοιπές χορηγίες, εκτοξεύουν τον Παναθηναϊκό και τον οδηγούν σε μία ιδανική κατάσταση για κάθε ποδοσφαιρική εταιρία!

Να χρειάζεται ολοένα και λιγότερα χρήματα από την τσέπη του ιδιοκτήτη, ώστε να μπορεί να πρωταγωνιστεί πάνω στο χορτάρι, όπου είναι και το πρωταρχικό ζητούμενο. Όλα εκεί καταλήγουν.

Όσον αφορά την μεγάλη εικόνα, ο Παναθηναϊκός το τελευταίο χρονικό διάστημα, λειτουργεί όπως... φώναζε τούτη εδώ η γωνιά την τελευταία δεκαετία.

Γίνεται παντού πρωταθληματικός! Μπήκαν στον οργανισμό στελέχη που εκτός του ότι γνωρίζουν πολύ καλά που βρίσκονται, σέβονται και αγαπούν το Τριφύλλι, διαθέτουν και το απαιτούμενο επαγγελματικό background για να προσφέρουν, ο καθένας από το δικό του μετερίζι. Δυστυχώς πέρασαν διάφοροι... περίεργοι από την ΠΑΕ τα τελευταία χρόνια.

Το deal με την Novibet αποτελεί ένα μεγάλο παράσημο για τον εμπορικό διευθυντή, Γιώργο Σταθόπουλο που κατάφερε να φέρει στην εταιρία, το μεγαλύτερο δυνατό έσοδο από την ονοματοδοσία.

Φυσικά, πολύ μεγάλο ρόλο στην ολοκλήρωση του deal έπαιξαν οι εξαιρετικές σχέσεις των ισχυρών ανδρών της Novibet και του Παναθηναϊκού(Οντόνι-Αλαφούζος).

Κατά το πρόσφατο παρελθόν οι δύο πλευρές έφτασαν πολύ κοντά και σε άλλες εμπορικές συμφωνίες, ωστόσο, φαίνεται πως το... καλό πράγμα αργεί να γίνει, με την Novibet να διαλύει τον ανταγωνισμό, να ξεπερνά τις υπόλοιπες προτάσεις που υπήρχαν από εμπορικούς κολοσσούς για τον Βοτανικό και να υπογράφει μία ιστορική συμφωνία, φτάνοντας την πρότασή της στον... Θεό και δείχνοντας πόσο πολύ ήθελε να συνδεθεί με το-επερχόμενο- καλύτερο γήπεδο της χώρας.

O Παναθηναϊκός αλλάζει επίπεδο. Είναι δεδομένo. Όπως επίσης είναι δεδομένο πως έχει επιστρέψει οριστικά και αμετάκλητα στο ιστορικό μέγεθός του και δείχνει να δημιουργεί ένα μονοπάτι, το οποίο θα βάλει τον σύλλογο σε μία νέα και πολύ πιο λαμπερή εποχή!

