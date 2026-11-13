Με μια ανάρτηση στο Instagram αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ Β ο Ντάνιελ Πονζ, ο οποίος ενσωματώθηκε ήδη στο τεχνικό επιτελείο του Αλέσιο Λίσι στην πρώτη ομάδα.

Ο Ντάνιελ Πονζ «ανέβηκε » από σήμερα στην πρώτη ομάδα , αναλαμβάνοντας ρόλο βοηθού προπονητή στο τεχνικό επιτελείο του Αλέσιο Λίσι.

Λίγο μετά την έναρξη των καθηκόντων του στη νέα του θέση, ο Πονζ θέλησε να μοιραστεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Με λόγια γεμάτα ευγνωμοσύνη, ευχαρίστησε τους ανθρώπους των ακαδημιών, τους συνεργάτες του και τους ποδοσφαιριστές του στον ΠΑΟΚ Β, τονίζοντας ότι ήταν τιμή μου να εργαστεί στην αναπτυξιακή ομάδα του Δικέφαλου.

«Έπειτα από ενάμιση χρόνο στον ΠΑΟΚ, γεμάτο σκληρή δουλειά και μάθηση, ξεκινώ ένα νέο κεφάλαιο, καθώς εντάσσομαι στο τεχνικό επιτελείο της πρώτης ομάδας ως βοηθός του Αλέσιο Λίσι.

Ήρθα στον σύλλογο ως επικεφαλής Εξατομικευμένης Ανάπτυξης και είχα την τύχη να εξελιχθώ εδώ, αρχικά στις ακαδημίες και στη συνέχεια στον πάγκο του ΠΑΟΚ Β.

Ευχαριστώ, κόουτς, για την εμπιστοσύνη και για την ευκαιρία που μου δίνεις να συνεργαστούμε.

Ευχαριστώ τις ακαδημίες και όλους τους προπονητές τους για όσα μοιραστήκαμε και για τη δουλειά που κάνετε καθημερινά για τα παιδιά.

Στους ποδοσφαιριστές μου στον ΠΑΟΚ Β, σας ευχαριστώ για την αφοσίωση, τη δέσμευση και την προσπάθεια που καταβάλατε. Ήταν τιμή μου να σας προπονώ.

Ευχαριστώ επίσης τους συνεργάτες μου στο τεχνικό επιτελείο και όλους τους ανθρώπους του συλλόγου που με συνόδευσαν σε αυτή τη διαδρομή.

DNA ΠΑΟΚ!»

Το ευχαριστήριο μήνυμα του Ισπανού: