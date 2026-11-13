Ούγκρεσιτς: «Με τον Ζίβκοβιτς όλα ήταν πιο εύκολα»

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς μίλησε για το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν.

Το σαββατιάτικο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν είναι στο πλαίσιο των εορτασμών των 100 ετών του συλλόγου, αλλά και για τη μεταγραφή του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς.

Ο νεαρός μέσος του ΠΑΟΚ, που ήρθε το περασμένο καλοκαίρι από τον σερβικό σύλλογο, μίλησε στην Telegraf για το αυριανό ματς και την έως τώρα παρουσία του στην Τούμπα.

«Σίγουρα είναι ωραίο, λίγο συγκινητικό, επειδή πέρασα 12 χρόνια στην Παρτιζάν. Θα χαρώ να φιλοξενήσω τους πρώην συμπαίκτες μου και όλους τους ανθρώπους του συλλόγου», είπε αρχικά ο Ούγκρεσιτς κι αναφέρθηκε στο πόσο τον βοήθησε στην προσαρμογή ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς:

«Τέλεια. Δόξα τον Θεό, όλα πηγαίνουν καλά, είμαι ικανοποιημένος με όλα. Όλοι με δέχτηκαν, ο Ζίλε είναι εδώ πολλά χρόνια και ήταν πολύ πιο εύκολα μαζί του».

Όσο για την ατμόσφαιρα στην έδρα του ΠΑΟΚ και τη συνύπαρξη των οπαδών στο αυριανό φιλικό, ο Ούγκρεσιτς σχολίασε: «Είναι σίγουρο ότι πολλοί παίκτες διεθνείς δεν θα είναι εδώ, αλλά ελπίζω ότι θα γίνει ένα ποιοτικό και καλό παιχνίδι. Σίγουρα θα υπάρχει γεμάτο γήπεδο, οπότε θα υπάρχει ωραία ατμόσφαιρα. Θα χαρώ να τους φιλοξενήσω, να έρθουν στο γήπεδο και να δουν πώς είμαι εδώ κάθε μέρα.

Πολλοί φίλοι και οπαδοί μου έγραψαν. Νομίζω ότι θα έρθει πολύς κόσμος κι από τη Σερβία, όπως και από τους Γκρόμπαρι. Όλοι θα τραγουδούν μαζί και σίγουρα θα είναι πανέμορφο.

Η μελωδία στα συνθήματα είναι η ίδια, ξέρω τα πάντα. Αυτοί τραγουδούν στα ελληνικά, εγώ τραγουδάω στα σερβικά στο γήπεδο».