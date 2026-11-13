Γαλλικά ΜΜΕ: «Επαφή του Ολυμπιακού για τον Μπουνταουί»
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Sport.fr», ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει κάνει επαφή / προσέγγιση για τον 27χρονο Αλγερινό χαφ. Ο παίκτης αγωνίζεται στη Νις και έχει συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν.
Το ίδιο δημοσίευμα τονίζει πως οι απαιτήσεις της Νις για την παραχώρηση του μέσου της ανέρχονται στα 5 εκατ. ευρώ. Ο Χιτσάμ Μπουνταουί ξεκίνησε την καριέρα του από την Παραντού, ομάδα της χώρας του, και από το 2019 μέχρι σήμερα αγωνίζεται στη Νις. Με τη φανέλα του γαλλικού συλλόγου ο διεθνής παίκτης (που παίζει και εξάρι) έχει 213 συμμετοχές με απολογισμό 14 γκολ και 15 ασίστ.
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