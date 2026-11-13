Όλα είναι έτοιμα για τη γιορτή που ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ στο αυριανό φιλικό με την Παρτιζάν με τον Αλέσιο Λίσι να ανακοινώνει αποστολή με τον Βούλγαρο εξτρέμ

Ο Αλέσιο Λίσι ανακοίνωσε αποστολή για το αυριανό φιλικό με την Παρτιζάν Βελιγραδίου στην οποία περιλαμβάνονται οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές του αλλά και αρκετά παιδιά από τις ακαδημίες του Δικεφάλου.

Ανάμεσα τους βρίσκεται μετά από οκτώ περίπου μήνες και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, που θα πάρει χρόνο συμμετοχής στο αυριανό φιλικό και ήδη έχει συμφωνήσει με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Η αποστολή του Δικεφάλου αποτελείται από τους: Τσιφτσή, Μπαλωμένο, Μπελερή, Κένι, Ελουστόντο, Κόστα, Μπαταούλα, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Λουσέ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Σορετίρε, Ντεσπόντοφ, Χατσίδη, Εντιαγέ, Τσιότα, Κακάλη, Παπαδόπουλο, Νικηφόρο και Λιάκο.

Με Ντάνι Πονζ η προπόνηση

Στην προπόνηση έδωσε το παρόν και ο Ντάνι Πονζ που απο σήμερα εντάχθηκε στο τεχνικό επιτελείο του Αλέσιο Λίσι. Τον Ισπανό, που διατηρεί καλές σχέσεις με τον Ιταλό τεχνικό, αντικατέστησε στον ΠΑΟΚ Β ο Στέλιος Μαλεζάς που ανακοινώθηκε επίσημα από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ.

Σε αναμονή για την επιστροφή του Μοναστηρλή

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είναι σε αναμονή του Δημήτρη Μοναστηρλή που θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη στον αγώνα της Εθνικής ομάδας των Ελπίδων με την Ισλανδία.

Στο ιατρικό δελτίο δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις καθώς Πέλκας και Γιάκιτς συνέχισαν τη θεραπεία τους, ενώ ο Μιχαηλίδης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο.