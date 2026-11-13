Οι ποδοσφαιριστές του Παναιτωλικού επέστρεψαν το πρωί της Παρασκευής σε ρυθμό προπονήσεων, υπό τις οδηγίες του Τάσου Θέου, ενώ υπάρχει αναμονή για την έκβαση της υπόθεσης του νέου προπονητή.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια του Παναιτωλικού να κλείσει το ανοιχτό ζήτημα του προπονητή που θα αντικαταστήσει τον Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος αποχώρησε από τον Τίτορμο το απόγευμα της Δευτέρας (9/11), λίγες ώρες μετά την τελευταία του προπόνηση ως τεχνικός των Αγρινιωτών.

Όπως είχαμε αναφέρει εξαρχής, η απομάκρυνση του Αρτινού τεχνικού προέκυψε έπειτα από ραντεβού με τη διοίκηση και, συνεπώς, έκτοτε το κλαμπ μπήκε στη διαδικασία αναζήτησης νέου προπονητή. Όπως είναι προφανές, χρειάζεται και ο ανάλογος χρόνος, ώστε οι ιθύνοντες του συλλόγου να καταλήξουν στην επιλογή που θα κριθεί ως η καλύτερη δυνατή για να βγάλει την ομάδα από την αγωνιστική κρίση που διανύει.

Τα τελευταία 24ωρα, στο Emileon έχουν αξιολογήσει αρκετές περιπτώσεις από Ελλάδα και εξωτερικό και, όπως είναι φυσικό, έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες συζητήσεις και επαφές. Μένει να φανεί πότε θα βγει ο «λευκός καπνός» και ο Παναιτωλικός θα συμφωνήσει με τον εκλεκτό για τη διαδοχή του Γιάννη Αναστασίου, ώστε εκείνος να πιάσει δουλειά ενόψει του σημαντικού αγώνα που ακολουθεί με τον Βόλο Elabet, στο Αγρίνιο.

Από εκεί και πέρα, οι ποδοσφαιριστές του Τίτορμου, μετά το διήμερο ρεπό τους, επέστρεψαν το πρωί της Παρασκευής (13/11) στο Emileon και προπονήθηκαν υπό τις οδηγίες του Τάσου Θέου, όπως είχε συμβεί και την Τρίτη. Οι παίκτες θα συνεχίσουν κανονικά τη δουλειά με τον τεχνικό διευθυντή του κλαμπ, εν αναμονή της άφιξης του νέου προπονητή τους.