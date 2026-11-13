Ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔ / ΕΠΟ και υπεύθυνος του VAR στην Ελλάδα, Πάολο Βαλέρι, ορίστηκε από την FIFA υπεύθυνος εκπαιδευτής στο σεμινάριο VAR στην Oμοσπονδία της Ζιμπάμπουε, όπου και βρίσκεται.

Το σεμινάριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου στην αφρικανική χώρα είναι διάρκειας μίας εβδομάδας (11-17 Νοεμβρίου 2026). Είναι το πρώτο που πραγματοποιείται στη χώρα αυτή και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του το VAR θα ξεκινήσει να χρησιμοποιείται στους αγώνες των τοπικών διοργανώσεων.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας και πάντα υπό το βλέμμα του Ιταλού παράγοντα της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι (που ορίστηκε υπεύθυνος για το σεμινάριο VAR της Ομοσπονδίας της Ζιμπάμπουε) οι διαιτητές εργάζονται σε αγώνες με εναλλαγή ρόλων μεταξύ VAR και AVAR και το απόγευμα γίνεται η σχετική αξιολόγηση, καθώς και εξάσκηση σε προσομοιωτή VAR. Στο τέλος του σεμιναρίου οι διαιτητές θα λάβουν πιστοποιήσεις FIFA και θα ξεκινήσουν να εργάζονται σε επίσημα παιχνίδια. Σημειώνεται ότι ο Βαλέρι ήταν ο βασικός εκπαιδευτής στο σεμινάριο VAR που πραγματοποιήθηκε από τη FIFA στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας της Αιγύπτου στο Κάιρο, από τις 29/09 έως τις 03/10/2026.