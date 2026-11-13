Η Παρτίζαν ήρθε στη Θεσσαλονίκη χωρίς τους διεθνείς της.

Ο τεχνικός της Παρτίζαν Αλεξάνταρ Στανόγεβιτς πήρε στην αποστολή για το σαββατιάτικο φιλικό με τον ΠΑΟΚ (16:45) όλους τους διαθέσιμους παίκτες. Εκτός είναι μόνο οι διεθνείς και ο τραυματίας Τραορέ.

Ο Στανόγεβιτς, ο οποίος εργάστηκε στον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2017 κι αποχώρησε για να τον διαδεχθεί ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μίλησε κατά την αναχώρηση της σερβικής ομάδας για τη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά όσα είπε:

«Αποτελεί μεγάλη τιμή για την ομάδα μας, να παρευρεθεί σε μια τέτοια εκδήλωση και να συμμετάσχει στους εορτασμούς των «ασπρόμαυρων» από τη Θεσσαλονίκη.

Είναι, παράλληλα, μία καλή ευκαιρία για εμάς να παρατηρήσουμε ορισμένα πράγματα και για εμένα να γνωρίσω ακόμα καλύτερα τους παίκτες κατά τη διάρκεια ενός αγώνα υψηλού επιπέδου. Είναι τιμή μας που μας προσκάλεσε ο «αδελφός» ΠΑΟΚ. Επιπλέον, το γεγονός ότι επιλεγήκαμε να συμμετάσχουμε σε έναν τόσο σημαντικό εορτασμό για τον ΠΑΟΚ, αναδεικνύει το κύρος της Παρτιζάν. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι.

Έχουμε καλέσει ορισμένους νεαρότερους παίκτες από τις ακαδημίες και όλοι είναι ετοιμοπόλεμοι. Ο Ντέμπα Σεκ επέστρεψε και προπονείται, οπότε θα εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να δοκιμάσουμε παίκτες που έχουν πάρει λιγότερο χρόνο συμμετοχής».

Σε ό,τι αφορά την αποστολή, εκτός είναι οι διεθνείς Πέτροβιτς, Σίμιτς, Ζέκοβιτς, Τριφούνοβιτς, Κόιζεκ, Βούκοτιτς και ο τραυματίας Σάκα Τραορέ.

Στην αποστολή είναι οι εξής παίκτες:

Τερματοφύλακες: Κρούνιτς, Μιλόσεβιτς

Αμυντικοί: Σάμσον, Τζούρτζεβιτς, Μίλιτς, Λίμα, Μίτροβιτς, Μιλοβάνοβιτς, Γιούρσεβιτς, Ράκοβιτς.

Μέσοι : Μπάμπα , Ράκιτς , Πετσεντσίτς, Αλεξίνοβιτς, Αλεξίνοβιτς,​ Κόστιτς.

Επιθετικοί: Σεκ, Ζουμπάιρου, Ζε, Λέκιτς.