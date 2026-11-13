Ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς έκανε προσφυγή κατά του Παναιτωλικού, λόγω οφειλής, η οποία όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ ανέρχεται στα 1.000 ευρώ και υπάρχει λόγος που κρατήθηκε.

Το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας (16/11, 16:00) θα συνεδριάσει η Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών διαφορών της ΕΠΟ κι όπως έγινε γνωστό από την ενημέρωση της Ομοσπονδίας θα εκδικαστεί και μία προσφυγή του Ζίβκο Ζίβκοβιτς κατά του Παναιτωλικού.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ ο Σέρβος τερματοφύλακας αξιώνει ποσό της τάξης των 1.000 ευρώ από τα δεδουλευμένα του. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο λόγος που οι Κιτρινομπλέ αποφάσισαν να κρατήσουν αυτά τα χρήματα είναι ότι ο 37χρονος κίπερ είχε αφήσει ακόμα μεγαλύτερη οφειλή, που σχετίζεται με τη διαμονή του στο Αγρίνιο, την οποία κλήθηκε να τα εξοφλήσει το κλαμπ.

Συνεπώς από το Emileon αποφάσισαν συνειδητά να αφήσουν στο χέρι του Ζίβκοβιτς εάν θέλει να διεκδικήσει αυτό το ποσό μέσω της νομικής οδού, όπως και έπραξε.

Από εκεί και πέρα, με βάση την ενημέρωση της ΕΠΟ, την ίδια μέρα θα εκδικαστούν μεταξύ άλλων οι προσφυγές του Αντριάν Ριέρα και του Νίκου Καρέλη κατά του Πανσερραϊκού.

Η ενημέρωση της ΕΠΟ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16.11.2026 ΩΡΑ 16:00