Ο Αλέξης Βιρβίλης εξηγεί στο blog του στο gazzetta.gr όλα όσα συμβαίνουν γύρω από την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί σε φουλ προπονητικούς ρυθμούς.

Υπάρχουν επιστροφές ποδοσφαιριστών που μοιάζουν με μια μεταγραφή μέσα στη σεζόν. Και στην περίπτωση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο Ολυμπιακός έχει κάθε λόγο να περιμένει με ανυπομονησία τη στιγμή που θα τον δει ξανά στο γήπεδο. Ο Μαροκινός επιθετικός κάνει μεγάλη προσπάθεια για να αφήσει πίσω του τον σοβαρό τραυματισμό και τα πρώτα μηνύματα από την πορεία της αποκατάστασής του είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Αν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, ο Ιανουάριος μπορεί να αποτελέσει τον μήνα της μεγάλης επανεκκίνησης.

Δεν χρειάζεται να εξηγήσει κανείς πόσο σημαντικός είναι ο Ελ Κααμπί για τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό και η επιστροφή του δεν αποτελεί απλώς μια ευχάριστη είδηση για το ρόστερ.

Η ανταπόκριση που δημιουργεί αισιοδοξία

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση του Μαροκινού είναι η ανταπόκρισή του από τις πρώτες κιόλας ημέρες μετά την επέμβαση. Από την αρχή έδειξε να πηγαίνει καλύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις των γιατρών, παρουσιάζοντας πολύ θετική εικόνα στην προσπάθεια αποκατάστασης. Δεν σημαίνει, ασφαλώς, ότι ένας τέτοιος τραυματισμός (κάταγμα κνήμης-περόνης) μπορεί να αντιμετωπιστεί με βιασύνη ή ότι υπάρχει περιθώριο να παρακαμφθούν τα απαραίτητα στάδια. Αντιθέτως, απαιτείται υπομονή, συνέπεια και απόλυτος σεβασμός στο πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί.

Ο Ελ Κααμπί, πάντως, δείχνει αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο ώστε να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την πλήρη αποθεραπεία του. Ανταποκρίνεται εξαιρετικά στις θεραπείες και στις ασκήσεις που περιλαμβάνει το πρόγραμμα, δουλεύοντας καθημερινά με έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: να ξαναφορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και να μπει στο γήπεδο.

Ο Ιανουάριος ως πρώτος μεγάλος σταθμός

Το χρονοδιάγραμμα που έχει στο μυαλό του ο ποδοσφαιριστής είναι να μπορέσει να ενσωματωθεί στις προπονήσεις μέσα στον Ιανουάριο. Πρόκειται για έναν στόχο που, εφόσον επιβεβαιωθεί στην πράξη, θα ανοίξει τον δρόμο για το επόμενο σημαντικό βήμα. Να αρχίσει δηλαδή να παίρνει σταδιακά χρόνο συμμετοχής από τον Φεβρουάριο, αφού προηγουμένως έχει ολοκληρώσει όλα τα απαραίτητα στάδια της επιστροφής του.

Εδώ βρίσκεται και η μεγάλη πρόκληση. Άλλο πράγμα η επιστροφή στις προπονήσεις και άλλο η ετοιμότητα για επίσημους αγώνες. Ο Ελ Κααμπί θα χρειαστεί χρόνο για να ξαναβρεί τον αγωνιστικό ρυθμό του, να αισθανθεί απόλυτη εμπιστοσύνη στο σώμα του και να αποκτήσει την απαιτούμενη ένταση. Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, δεν έχει κανέναν λόγο να ρισκάρει. Ένας ποδοσφαιριστής με τη δική του αξία είναι προτιμότερο να επιστρέψει λίγο αργότερα, αλλά απολύτως έτοιμος, παρά να πιεστεί για να προλάβει ένα συγκεκριμένο παιχνίδι.

Μια επιστροφή που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες

Υπάρχει, βέβαια, και η αγωνιστική διάσταση. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί το τελευταίο δίμηνο να λειτουργεί χωρίς τον βασικό του επιθετικό, αναζητώντας λύσεις και διαφορετικούς τρόπους να καλύψει το κενό του. Όμως η παρουσία του Ελ Κααμπί προσφέρει χαρακτηριστικά που δεν αναπληρώνονται εύκολα. Είναι ένας φορ που μπορεί να μετατρέψει σε γκολ μια μισή ευκαιρία, που κινείται διαρκώς στην πλάτη της άμυνας, που έχει εξαιρετική αίσθηση του χώρου και δεν χρειάζεται πολλές επαφές για να εκτελέσει.

Επιπλέον, η επιστροφή του θα δώσει στον προπονητή περισσότερες επιλογές και τη δυνατότητα να διαχειριστεί διαφορετικά την επιθετική γραμμή σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγωνιστικές υποχρεώσεις θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικές. Δεν είναι μόνο τα γκολ που λείπουν. Είναι η συνολική απειλή που δημιουργεί ο Μαροκινός, η οποία αναγκάζει τις αντίπαλες άμυνες να προσαρμόζονται διαφορετικά.

Μέχρι τα Χριστούγεννα το κρίσιμο ορόσημο

Η αισιοδοξία, λοιπόν, υπάρχει, αλλά η πραγματική εικόνα θα διαμορφωθεί μέσα από τη συνέχιση της αποκατάστασης. Εφόσον ο Ελ Κααμπί διατηρήσει μέχρι τα Χριστούγεννα την ίδια εξαιρετική ανταπόκριση, τότε θα αρχίσει να διαμορφώνεται ακόμη πιο καθαρά η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του. Ο Ιανουάριος θα βρίσκεται πλέον πολύ κοντά και μαζί του η προοπτική να ξαναμπεί στο γήπεδο.

Για τον ίδιο, ασφαλώς, το κίνητρο είναι τεράστιο. Για τον Ολυμπιακό, η επιστροφή ενός επιθετικού που έχει αποδείξει επανειλημμένα πόσο καθοριστικός μπορεί να γίνει είναι μια εξέλιξη που περιμένουν όλοι στο Ρέντη. Το ζητούμενο δεν είναι να κερδηθούν μερικές ημέρες, αλλά να κερδηθεί οριστικά η μάχη με τον τραυματισμό. Και μέχρι στιγμής, ο Ελ Κααμπί δείχνει να βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο.