Σήμερα, Παρασκευή (13/11) πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο Δημοτικό Στάδιο της Καλαμάτας από τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Αναστάσιο Αδαμόπουλο και τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Ανδρέα Τσουκαλά με αντικείμενο την πορεία της υλοποίησης των έργων.

Οι εργασίες στο Στάδιο της Παραλίας συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς, με σκοπό το να επιστρέψει η Καλαμάτα στη φυσική της έδρα το συντομότερο δυνατό.

Σήμερα, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Αναστάσιος Αδαμόπουλος και ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Ανδρέας Τσουκαλάς βρέθηκαν οι ίδιοι στο γήπεδο προκειμένου να κάνουν αυτοψία και να δουν το πώς εξελίσσονται τα έργα.

Αμέσως μετά, η Περιφέρεια εξέδωσε ενημέρωση για τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει στο στάδιο, αλλά και για όσα πρέπει να βελτιωθούν μέχρι ο χώρος να είναι κατάλληλος για να φιλοξενήσει τη Μαύρη Θύελλα και τον κόσμο της.

Αναλυτικά η ενημέρωση από την Περιφέρεια

Με χρηματοδότηση 2 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δημοτικό Στάδιο αλλάζει όψη. Νέος φωτισμός, στέγαστρο, δημοσιογραφικά θεωρεία και συστήματα ασφαλείας διαμορφώνουν τις υποδομές της επόμενης ημέρας.

Νέοι πυλώνες φωτισμού, στέγαστρο, δημοσιογραφικά θεωρεία και σύγχρονα συστήματα ασφαλείας διαμορφώνουν τη νέα εικόνα του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, με στόχο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις φιλοξενίας ποδοσφαιρικών αγώνων υψηλού επιπέδου, καθώς και άλλων σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων.

Οι εργασίες αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου να έχει διαθέσει 2 εκατομμύρια ευρώ για σημαντικές παρεμβάσεις που δημιουργούν τις ανάλογες προϋποθέσεις.

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο Δημοτικό Στάδιο, από τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Μεσσηνίας Αναστάσιο Αδαμόπουλο και τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Ανδρέα Τσουκαλά και στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών, με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης των έργων, την εξέταση των επόμενων κατασκευαστικών σταδίων και τον συντονισμό των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η αναβάθμιση του γηπέδου αποτελεί μια σύνθετη παρέμβαση, με πολλαπλά τεχνικά αντικείμενα και αυξημένες απαιτήσεις, που υλοποιείται μέσα από τη συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας, με κοινό στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης, λειτουργικής και ασφαλούς αθλητικής εγκατάστασης.ψ

Οι επόμενες ημέρες φέρνουν νέες σημαντικές παρεμβάσεις

Η πρόοδος των εργασιών είναι ήδη ορατή, καθώς οι τέσσερις νέοι πυλώνες ηλεκτροφωτισμού, ύψους 35 μέτρων, έχουν ανεγερθεί και τοποθετηθεί στις προβλεπόμενες θέσεις τους.

Επίσης, έχουν ήδη ολοκληρωθεί η διάνοιξη και σκυροδέτηση των φρεατοπασσάλων, ενώ ολοκληρώνεται η δεύτερη και τελική φάση σκυροδέτησης της θεμελίωσης. Παράλληλα, τα μεταλλικά στοιχεία του στεγάστρου και των δημοσιογραφικών θεωρείων έχουν μεταφερθεί και συναρμολογηθεί στον χώρο του έργου, προκειμένου να ακολουθήσει η ανέγερσή τους.

Το νέο μεταλλικό στέγαστρο θα καλύπτει τη νότια κερκίδα, αναβαθμίζοντας τις συνθήκες φιλοξενίας των θεατών, ενώ τα νέα δημοσιογραφικά θεωρεία θα διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κάλυψη αγώνων υψηλού επιπέδου. Οι κατασκευές έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι στατικά ανεξάρτητες από την υφιστάμενη κερκίδα.

Τις επόμενες ημέρες ξεκινά ένα ακόμη σημαντικό στάδιο, με την παρουσία ειδικών συνεργείων . Οι εργασίες, που αναμένεται να διαρκέσουν περίπου μία εβδομάδα, περιλαμβάνουν την τοποθέτηση των νέων ενεργειακά αποδοτικών προβολέων τεχνολογίας LED, τις απαραίτητες τελικές ρυθμίσεις και τη στόχευσή τους, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες συνθήκες φωτισμού του αγωνιστικού χώρου.

Επίσης, η ανέγερση της μεταλλικής ανωδομής του νέου στεγάστρου και των δημοσιογραφικών θεωρείων προβλέπεται να ξεκινήσει μόλις τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής του σκυροδέματος θεμελίωσης επιτρέψουν την τοποθέτηση τους με ασφάλεια.

Σύγχρονες υποδομές ασφάλειας και ελεγχόμενης πρόσβασης

Σημαντική πρόοδος έχει καταγραφεί και στο πεδίο της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης των φιλάθλων. Στο στάδιο έχουν ήδη τοποθετηθεί τα νέα συστήματα ελεγχόμενης εισόδου θεατών (τουρνικέ), καθώς και κάμερες ασφαλείας, ενισχύοντας τις υποδομές ελέγχου πρόσβασης και επιτήρησης της εγκατάστασης.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που αποτελούν βασικό μέρος των σύγχρονων προδιαγραφών λειτουργίας ενός ποδοσφαιρικού σταδίου, με ιδιαίτερη σημασία για την ασφαλή προσέλευση και την οργανωμένη εξυπηρέτηση των φιλάθλων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μεσσηνίας Αναστάσιος Αδαμόπουλος, με αφορμή την αυτοψία, δήλωσε: «Είχαμε τη χαρά, μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Ανδρέα Τσουκαλά και στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών, να δούμε από κοντά την πρόοδο των εργασιών και να ενημερωθούμε για τα επόμενα βήματα ενός σημαντικού έργου για την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία. Με τη χρηματοδότηση των 2 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δημοτικό Στάδιο αποκτά σταδιακά τις υποδομές που απαιτούνται για τη φιλοξενία αγώνων υψηλού επιπέδου. Συνεχίζουμε, σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας, με στόχο την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, με ποιότητα και ασφάλεια».