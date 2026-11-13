Ολυμπιακός: Άσκησε πίεση, έκανε μεγάλο ροτέισον, δεν απέφυγε την (πνευματική) κόπωση

Ο Κ. Νικολακόπουλος προσπαθεί να δει μέσα από το blog του στο gazzetta πιο ψύχραιμα την κατάσταση στον Ολυμπιακό με την ευκαιρία της διακοπής του πρωταθλήματος.

Τώρα που έχουν περάσει κάποιες ημέρες και είμαστε πιο ψύχραιμοι, αυτό που είδαμε εν τέλει στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ ήταν μία ομάδα που έπαιξε (όχι καλά) για να κερδίσει και μία ομάδα που έπαιξε (καλά) για να μην χάσει.

Ο ΠΑΟΚ, παρότι ήξερε ότι με ισοπαλία θα έμενε οκτώ πόντους πίσω από την κορυφή αφού νωρίτερα ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει στο Καυταντζόγλειο, κατέβηκε στον Πειραιά για να μην χάσει, κάτι που αποτυπώθηκε ξεκάθαρα από την συμπεριφορά του μετά την ισοφάριση από το κραυγαλέο λάθος του Ορτέγα-για όποιον δεν το πρόσεξε μετά το γκολ του Ζίφκοβιτς στο 71’ ο Ολυμπιακός είχε πέντε τελικές, ο ΠΑΟΚ δεν είχε την παραμικρή τελική, έβγαλε φορ (Μπάνζα) κι έβαλε χαφ (Μαντί) κι έκανε δύο αλλαγές για καθυστέρηση στο 93’…

Αποδείχθηκε, δηλαδή, ότι ο ΠΑΟΚ αυτό που ήθελε στο Καραϊσκάκη ήταν να μην χάσει, για να μείνει ζωντανός ψυχολογικά και όχι να κερδίσει. Πιθανότατα στην Τούμπα δεν πιστεύουν στο πρωτάθλημα κι αυτό που ζητάνε είναι η επιβίωση και να μην τους πάρει από κάτω. Υπό αυτή την έννοια τα κατάφεραν, ενώ ο Ολυμπιακός που είχε ανάγκη πραγματικά το τρίποντο δεν τα κατάφερε.

Νομίζω ότι έβγαλε ο Ολυμπιακός μία πνευματική κούραση στην τελευταία από τις τρεις εβδομάδες με τους εννιά αγώνες σε Ελλάδα κι Ευρώπη μετά από την προηγούμενη διακοπή μαμούθ του πρωταθλήματος, τις τρεις εβδομάδες στις οποίες οι μισοί παίκτες του είχαν βρεθεί στις Εθνικές τους και το μόνο που δεν έκαναν ήταν να πάρουν ανάσες. Ο Ιμανόλ αναπόφευκτα έβαλε μεγάλη πίεση στους «ερυθρόλευκους» μετά από εκείνη τη διακοπή γιατί είχε μεγάλα παιχνίδια που ήθελε πολύ να τα πάρει. Και τον ΠΑΟ και τη Μαρσέιγ και την Σπάρτα Πράγας. Τα πήρε και τα τρία μέσα σε 12 ημέρες. Νίκησε και στο Αγρίνιο, έβαλε και πέντε γκολ στην Καλαμάτα, πήρε και το ματς Κυπέλλου στο Μαρκό.

Φτάνοντας, όμως, στην τελευταία από τις τρεις εβδομάδες με αυτά τα εννιά παιχνίδια, η ομάδα έδειξε να ρίχνει στροφές, αλλά και να δείχνει κάπως κουρασμένη ίσως όχι μόνο σωματικά, αλλά και πνευματικά. Και την είδαμε και με την Κηφισιά να μην είναι καλή και με τον ΠΑΟΚ να μην είναι καλή, αλλά και με τη Ρεν με εξαίρεση δύο διαστήματα του αγώνα να μην επιβάλλεται όσο θα μπορούσε απέναντι σε έναν αντίπαλο που μπορεί να έπαιζε στο σπίτι του, αλλά δεν ήταν στα καλύτερα του, όπως εξάλλου φάνηκε κι από το αποτέλεσμα που έφερε τέσσερις ημέρες μετά το 0-0 με τον Ολυμπιακό: Ρεν-Λιλ 1-2…

Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός σε αυτή την τελευταία εβδομάδα νίκησε την Κηφισιά με γκολ στο 95’, ισοφαρίστηκε από τον ΠΑΟΚ με γκολ στο 71’ και έφερε λευκή ισοπαλία στη Γαλλία με αντίπαλο που όχι μόνο έχασε στη συνέχεια, αλλά στον αμέσως προηγούμενο αγώνα της είχε φάει 2-5 από τη Νις εκτός έδρας, άρα επιβεβαιωμένα δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Σίγουρα μπορούσε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, αλλά το ίδιο εύκολα θα μπορούσε να μην κερδίσει την Κηφισιά.

Ο Ιμανόλ επιχείρησε με σαρωτικό ροτέϊσον σε όλο αυτό το διάστημα των τριών εβδομάδων να κρατήσει δυνατή την ομάδα του. Άσχημα δεν τα πήγε! Καθόλου. Μέτρησε στην όλη γκρίνια που υπάρχει εσχάτως ότι και στα δύο τελευταία παιχνίδια ο Ολυμπιακός είχε το αποτέλεσμα στα χέρια του και του ξέφυγε: Με την Κηφισιά το υπέρ του 2-0 στο 71’, έγινε 2-2 στο 81’ και στο 91’. Με τον ΠΑΟΚ το υπέρ του 1-0 στο 58’ έγινε 1-1 στο 71’. Από εκεί και πέρα, με την Κηφισιά η ομάδα του ξέροντας ότι με το σκορ 2-2 στο 91΄ δεν είχε άλλο δρόμο, τα έδωσε όλα στις καθυστερήσεις και στην τρίτη τελική που έκανε από το 93’ έως το 95’ έκανε το γκολ και κέρδισε! Με τον ΠΑΟΚ έχοντας περισσότερο χρόνο μάλλον σάστισε για περίπου 10 λεπτά μετά την ισοφάριση, ίσως και λόγω του τρόπου που ήρθε το 1-1. Όταν έκανε την τελική του επίθεση ο Ολυμπιακός περίπου από το 85’ και έπειτα, είχε τέσσερις στιγμές για γκολ μέσα σε εφτά λεπτά, με την παρουσία και των Φορτούνη και Ζέλσον από το 77’ στο ματς.

Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά ο Βάσκος προπονητής είχε και επιτυχία και αποτυχία στις αλλαγές του. Επιτυχία γιατί έβαλε γρήγορα, από το 56’, τους Πουέρτα και Γκονζάλες. Αποτυχία γιατί έβαλε αργά, στο 77’, τους Ζέλσον και Φορτούνη, αφού η εικόνα των Τσικίνιο και Ρόκα στο β΄ ημίχρονο δικαιολογούσε αλλαγή τους νωρίτερα. Θεωρώ ότι κι ο ίδιος θα το έχει μετανιώσει.

Το θέμα είναι ότι πάντα στο ποδόσφαιρο μετράνε τα αποτελέσματα κι αυτή την στιγμή καταγράφεται, καλώς η, κακώς, ότι ο Ιμανόλ πήρε την ομάδα την 3η αγωνιστική στο -2 από την πρώτη θέση και τώρα, 10η αγωνιστική, την έχει στο -4. Είναι σκληρή η διαπίστωση, έχει και αδικία μέσα γιατί ο προπονητής έχει δουλέψει πάρα πολύ εδώ και δύο μήνες, αλλά είναι μία πραγματικότητα.

Άσχετο: Αρχηγική είναι η συμπεριφορά του Ορτέγα στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Κι ας μην φοράει περιβραχιόνιο. Διευκολύνει και ότι μιλάει και ισπανικά, κάτι που του δίνει και τη δυνατότητα να έχει απευθείας επαφή με τον προπονητή. Αν δεν έκανε και κάποιες χοντρές γκάφες όλα θα ήταν καλύτερα…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μπορεί ο Γιαζίτσι να έχει χαθεί από το προσκήνιο, λόγω του πολύμηνου τραυματισμού του, αλλά όπως μαθαίνουμε από την πατρίδα του έχει ευχάριστα νέα, αφού γίνεται για δεύτερη φορά πατέρας. Η σύζυγός του, γνωστή Τουρκάλα ηθοποιός, είναι πάλι έγκυος.

Η Μελίσα Ασλί Παμούκ ανήρτησε φωτογραφίες από τις οποίες φαίνεται ότι είναι εγκυμονούσα και τα τουρκικά ΜΜΕ έκαναν μεγάλο θέμα τα χαρμόσυνα, όπως τα χαρακτήρισαν, νέα για το ζευγάρι που είναι πολύ δημοφιλές στη γειτονική χώρα.

Και για το τέλος ένα ιμότζι