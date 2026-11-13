Βιρβίλης στο Gazzetta Magazino by Elabet: «Τι γίνεται με Έσε, πότε θα είναι έτοιμος»
Ο Αλέξης Βιρβιλής μίλησε στο χθεσινό (12/11) Gazzetta Magazino σχετικά με την πορεία αποκατάστασης του τραυματισμού, του Σαντιάγκο Έσε και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί μέχρι να επανέλθει στην αγωνιστική δράση ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.
Συγκεκριμένα, ανέφερε πως ο 25χρονος Αργεντίνος, ξεκίνησε τις θεραπείες στο γόνατό του την περασμένη Δευτέρα (9/11) και ήδη έχει δείξει μεγάλη βελτίωση, με βασικό στόχο του να αγωνιστεί κόντρα στην ΑΕΚ στις 5 Δεκεμβρίου, αν και εφόσον δεν αναβληθεί ο αγώνας. Οι αρχικές εκτιμήσεις έδειχναν πως ο παίκτης θα χρειαζόταν να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 4 έως 6 εβδομάδες, γεγονός που σήμαινε ότι θα έχανε όλα τα ματς του 2026.
Τονίζει στην δύναμη ψυχής του Έσε και την επαγγελματική νοοτροπία του, αναφέροντας πως φαίνεται να θέλει να σπάσει κάθε ρεκόρ για να επανέλθει το συντομότερο δυνατό, στο πλευρό της ομάδας, στοχεύοντας στο να ξεκινήσει τις προπονήσεις μέχρι το τέλος του Νοέμβρη.
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