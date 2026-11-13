Γκονζάλες: «Στον Ολυμπιακό ένιωσα σαν το σπίτι μου»

Ο Αρμάντο Γκονζάλες παραχώρησε μία μακροσκελή συνέντευξη σε μέσο του Μεξικού, όπου μίλησε για τη ζωή του στην Αθήνα, καθώς και για το πως νιώθει που βρίσκεται στον Ολυμπιακό.

Ο Αρμάντο Γκονζάλες κλήθηκε στην 25μελής αποστολή της εθνικής ομάδας του Μεξικού για τους αγώνες με τη Τζαμάικα, στο πλαίσιο των play-offs του Concacaf Nations League και επέστρεψε πίσω στην πατρίδα του για να ενταχθεί στην προετοιμασία της χώρας.

Ο διεθνής φορ, ο οποίος την περασμένη Κυριακή (08/11) σκόραρε στο ντέρμπι του Ολυμπιακού κόντρα στον ΠΑΟΚ στο «Καραϊσκάκης» παραχώρησε μία συνέντευξη εφ'όλης της ύλης στη διαδικτυακή εκπομπή «Vamos Network with The Give N Go & Herc Gomez».

Εκεί το «μυρμγήγκι» μίλησε για τη ζωή στην Αθήνα και το πόσο εύκολη ήταν η προσαρμογή από το Μεξικό στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στους Ερυθρόλευκους, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως στον Πειραιά «νιώθει σαν το σπίτι του». Τέλος δεν παρέλειψε να... αποκαλύψει το από που προήλθε το παρατσούκλι «Hormiga».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γκονζάλες

Για το παρατσούκλι «Hormiga»

«Είναι μια αρκετά μεγάλη ιστορία. Όταν ήμουν μικρός, πίσω στην Αγουασκαλιέντες, την πόλη μου, τα αδέρφια μου δέχθηκαν επίθεση από μυρμήγκια. Έτσι, φοβόμουν πάρα πολύ τα μυρμήγκια. Πίστευα ότι ήταν ό,τι χειρότερο υπήρχε και ότι μπορούσαν να σε σκοτώσουν. Δεν ξέρω τι σκεφτόμουν τότε, ήμουν παιδί.

Φοβόμουν, λοιπόν, τα μυρμήγκια και ένας θείος μου στην Αγουασκαλιέντες άρχισε να με φωνάζει “Ορμίγα”. Από τότε μου έμεινε αυτό το παρατσούκλι και πραγματικά το αγαπώ».

Για ζωή στην Ελλάδα και τα κατοικίδιά του

«Χαίρομαι πολύ που θυμάστε ότι έχω μια μεγάλη χελώνα πίσω στην Ελλάδα. Επίσης, έχω και τη γάτα μου και όλα αυτά. Μου λείπει η γάτα μου».

Για την πρώτη ημέρα στον Ολυμπιακό

«Ήταν σαν την πρώτη ημέρα στο σχολείο! Ξέρεις, σαν να πηγαίνεις από το γυμνάσιο στο λύκειο. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος στην Τσίβας. Είχα δημιουργήσει μια οικογένεια εκεί, όπως και εδώ στην εθνική ομάδα. Ήταν κάπως περίεργο, γιατί βρισκόμουν στην Τσίβας από τα 15 μου χρόνια. Πέρασα οκτώ χρόνια στον σύλλογο και για έξι χρόνια ζούσα στις εγκαταστάσεις του.

Οπότε, έπειτα από οκτώ χρόνια της ζωής μου στην Τσίβας, ξαφνικά ξυπνούσα την επόμενη ημέρα και έπρεπε να πάω για προπόνηση σε νέες εγκαταστάσεις, με καινούργιους συμπαίκτες. Όλα ήταν διαφορετικά.

Ήταν κάπως παράξενο, αλλά όλοι εκεί με έκαναν να νιώσω σαν στο σπίτι μου. Έχω κάποιους συμπαίκτες που μιλούν ισπανικά, ενώ και οι προπονητές είναι από την Ισπανία. Έτσι, το θέμα της γλώσσας είναι εύκολο για μένα, αφού μιλούν ισπανικά.

Ήταν λοιπόν μια περίεργη κατάσταση, αλλά ταυτόχρονα ένιωθα ενθουσιασμό, γιατί επρόκειτο για μια νέα πρόκληση. Ήθελα πραγματικά να πάω εκεί και ήμουν πολύ ενθουσιασμένος».

Για τις διαφορές και τις ομοιότητες ανάμεσα στο ελληνικό και το μεξικανικό ποδόσφαιρο

«Νομίζω ότι είναι το πάθος. Στο Μεξικό ζούμε τα πάντα με πάθος, αλλά το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα είναι επίσης τρελοί με τα πάντα, με το μπάσκετ και γενικότερα με τον αθλητισμό. Ό,τι κάνουν, το κάνουν με πάθος και πιστεύω ότι αυτό αποτυπώνεται και στο πρωτάθλημα, στους αγώνες.

Όλοι παίζουν με πάθος και το πρωτάθλημα είναι πολύ σκληρό, με έντονο το σωματικό στοιχείο. Αυτό είναι κάτι που έχουμε κοινό, γιατί και στο Μεξικό λειτουργούμε με πάθος, αλλά το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα».

Για το γκολ απέναντι στον ΠΑΟΚ

«Μπήκα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ από τον πάγκο και νομίζω ότι υπήρξε ένα πλάγιο άουτ του αντιπάλου. Στη συνέχεια η μπάλα διεκδικήθηκε αρκετές φορές, μέχρι που έφτασε στον εξτρέμ μας.

Όταν ο εξτρέμ μας έχει την μπάλα, προσπαθώ πάντα να κρύβομαι από τον κεντρικό αμυντικό. Προσπαθώ να μπαίνω στην περιοχή χωρίς να με βλέπει. Όταν ο συμπαίκτης μου έκανε τη σέντρα, σκέφτηκα ότι εκείνη ήταν η στιγμή που έπρεπε να επιτεθώ στην μπάλα και να βρω τον πιο επικίνδυνο χώρο.

Κινήθηκα πίσω από τον κεντρικό αμυντικό και η μπάλα ήρθε ακριβώς εκεί. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να τη σπρώξω στα δίχτυα. Δεν θα έλεγα ότι ήταν εύκολο γκολ, αν και το τελείωμα ήταν εύκολο, γιατί απλώς έπρεπε να σπρώξω την μπάλα μέσα.

Πιστεύω όμως ότι το σημαντικότερο στοιχείο της φάσης ήταν η κίνηση μου και όσα σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή: να κρυφτώ, να μη με δει ο κεντρικός αμυντικός και να μην του επιτρέψω να με μαρκάρει».