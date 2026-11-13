Βοσνιάδης στο Gazzetta Magazino by Elabet: «Είναι η ώρα του Παναθηναϊκού για τον τίτλο»
Ο Αλέκος Βοσνιάδης ήταν ο χθεσινός (12/11) καλεσμένος της εκπομπής Gazzetta Magazinο και μίλησε για την εμπειρία του με τη Νίκη Βόλου στη Superleague 2, μια κατηγορία που γνωρίζει όσο κανείς άλλος, ενώ παράλληλα έκανε τις προβλέψεις του για τον πρωταθλητή στη μεγάλη κατηγορία.
Ο άνθρωπος που έχει πανηγυρίσει επτά ανόδους στην Α' Εθνική και δικαίως χαρακτηρίζεται ως... ο μετρ της ανόδου, ανέλυσε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάθε μία ομάδα του λεγόμενου «BIG 4», σημειώνοντας πως, αν και είναι ακόμη νωρίς , ο Παναθηναϊκός φαίνεται να έχει ένα μικρό προβάδισμα, καθώς είναι η ομάδα που του βγάζει την αίσθηση ότι θα κατακτήσει το πρωτάθλημα.
«Είναι η ώρα του Παναθηναϊκού για τίτλο», τόνισε χαρακτηριστικά ο 65χρόνος τεχνικός, όπου τις τρεις προηγούμενες σεζόν πανηγύρισε την άνοδο με τις Athens Kallithea, AEΛ Nοvibet και Καλαμάτα.
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