Ο Παναθηναϊκός διοργάνωσε ένα σεμινάριο για τους νεαρούς του τερματοφύλακες στο πλαίσιο του προγράμματος «Beyond the Game».

Ακόμη μία δράση έλαβε χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος «Beyond the Game» της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού πραγματοποιήθηκε ένα σεμινάριο για τους νεαρούς τερματοφύλακες της Ακαδημίας.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από τον Γιώργο Μουντάκη, προπονητή τερματοφυλάκων της πρώτης ομάδας και υπεύθυνο τερματοφυλάκων της Ακαδημίας, σε συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή της Ακαδημίας, Θοδωρή Ελευθεριάδη.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν επίσης ο Κάσπερ Άνκεργκρεν, προπονητής τερματοφυλάκων της πρώτης ομάδας, και ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, τερματοφύλακας της πρώτης ομάδας.

Σκοπός της δράσης ήταν οι νεαροί τερματοφύλακες να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις για τη θέση τους, να ακούσουν τις εμπειρίες ανθρώπων της πρώτης ομάδας και να πάρουν χρήσιμες συμβουλές για την εξέλιξή τους.