Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημέρωσε τον κόσμο της σχετικά με τον νέο τραυματισμό του Κένεθ Βάργκας και το διάστημα της απουσίας του.

Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, ο τραυματισμός του Κένεθ Βάργκας έχει υποτροπιάσει κι αυτός είναι ο λόγος που ο Κοσταρικανός απέχει από τα αγωνιστικά του καθήκοντα με την Καλαμάτα το τελευταίο διάστημα.

Ο 24χρονος σύμφωνα με τη διάγνωση των γιατρών έχει υποστεί οστικό οίδημα στον μηρό και στην κνήμη και το διάστημα που θα μείνει εκτός υπολογίζεται στις 6 εβδομάδες. Στο μεταξύ, η κατάστασή του θα επανεκτιμάται σε εβδομαδιαία βάση ώστε να διευκρινιστεί το πότε θα μπορέσει να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης.

Ο εξτρέμ της Μαύρης Θύελλας πρόκειται να χάσει σίγουρα αρκετά κρίσιμα ματς. Πρώτα αυτό κόντρα στην ΑΕΚ (21/11), απέναντι στους Κηφισιά (28/11), ΠΑΟΚ (2/12), Λεβαδειακό (6/12), Παναιτωλικό (12/12), ΟΦΗ (20/12), αλλά και Ολυμπιακό στις 9 Ιανουαρίου. Απο κει και πέρα θα εκτιμηθεί το αν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Ένωση στις 16/1 και πιθανότατα θα γυρίσει απέναντι στον Αστέρα Aktor στις 23/1.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Καλαμάτας

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει το φίλαθλο κοινό για τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή μας, Κένεθ Βάργκας.

Ο Κένεθ Βάργκας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο δεξί του πόδι, απ’ όπου και προέκυψε ένα μεγάλο οστικό οίδημα στον μηρό και στην κνήμη.

Από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε στη συνέχεια, διαπιστώθηκε διάταση των θυλακοσυνδεσμικών στοιχείων του γόνατος.

Ως εκ τούτου, η ιατρική ομάδα αποφάνθηκε ο ποδοσφαιριστής μας να ακολουθήσει συντηρητική αντιμετώπιση για έξι εβδομάδες.

H κατάστασή του θα επανεκτιμάται εβδομαδιαίως και η απόφαση για την περαιτέρω πορεία της αποκατάστασής του θα παρθεί μετά το διάστημα των έξι εβδομάδων, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πατρίδα του έχοντας εξασφαλίσει ειδική ολιγοήμερη άδεια από την ομάδα μας.

Σύσσωμη η οικογένεια της Μαύρης Θύελλας εύχεται στον Κένεθ ταχεία ανάρρωση και άμεση επιστροφή στα γήπεδα με τη φανέλα της ομάδας μας!

