Μαρίνος στο Gazzetta Magazino για ανταγωνιστές Παναθηναϊκού: «Δεν μπορώ να φανταστώ πρωταθλητή πριν τα Play Offs»

Ο Στέργος Μαρίνος βρέθηκε καλεσμένος στο Gazzetta Magazino και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις πιθανότητες που έχει ο Παναθηναϊκός να πάρει πρωτάθλημα, αλλά και στον ανταγωνισμό που θα συναντήσει.

Στην παρέα του Gazzetta Magazino βρέθηκε ο Στέργος Μαρίνος, με το άλλοτε δεξί μπακ του Παναθηναϊκού και του Ατρομήτου να κάνει έναν δικό του απολογισμό για την καριέρα του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ερωτηθείς και για την πορεία των Πρασίνων φέτος στη Super League, ο ίδιος έκανε τη δική του εκτίμηση για το πού μπορεί να φτάσει η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ κι αν έχει πλέον έρθει το πλήρωμα του χρόνου ώστε να πάρει το πρωτάθλημα. Παράλληλα, μίλησε για τον ανταγωνισμό που έχει.

«Αυτό που βλέπω εγω είναι ότι υπάρχει σοβαρότητα και η ομάδα πείθει ότι φέτος μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να συγκρίνω τον Σισέ με κάποιον. Οι άμεσοι αντίπαλοί τους, όπως η ΑΕΚ, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ δεν παραδίνεται εύκολα. Το πρωτάθλημα θα κριθεί στα Play Off», είπε μεταξύ άλλων ο Στέργος Μαρίνος.