Παναθηναϊκός: Προχωρούν οι εργασίες στο εσωτερικό του γηπέδου στον Βοτανικό
Οι εργασίες στο εργοτάξιο του Βοτανικού συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του «τριφυλλιού» να αποκτά ολοένα και πιο επιβλητική εικόνα, πραγματοποιώντας ένα όνειρο δεκαετιών για τον Παναθηναϊκό.
Τα τελευταία πλάνα από το εργοτάξιο αποτυπώνουν την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται και στην τοποθέτηση του στεγάστρου, ένα από τα σημαντικότερα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση του γηπέδου. Σε Video που κυκλοφόρησε φαίνεται το εσωτερικό του γηπέδου να έχει αρχίσει να παίρνει «μορφή», συνεχίζοντας εντατικά τις εργασίες.
Ήδη έχουν προχωρήσει σημαντικά οι εργασίες στις εξέδρες, ενώ έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες προετοιμασίες και τοποθετήσεις των υποστυλωμάτων που θα στηρίξουν το στέγαστρο. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναμένεται να αλλάξει ακόμη περισσότερο την εξωτερική εικόνα της νέας έδρας των «πράσινων».
Θυμίζουμε, πως το νέο γήπεδο αναμένεται να έχει χωρητικότητα περίπου 40.000 θεατών και να αποτελέσει μία από τις πιο σύγχρονες ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον υπάρχοντα προγραμματισμό, στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου τον ερχόμενο Μάιο, ώστε ο Παναθηναϊκός να αγωνιστεί στη νέα του έδρα από την αγωνιστική περίοδο 2027/2028.
Inside the Build: Bridging the Future #PAOFC #Panathinaikos https://t.co/aQWKXaNdRW— Panathinaikos F.C. (@paofc_) November 12, 2026
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