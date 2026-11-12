«Όταν έπαιρνες δύο σφυρίγματα, έλεγες τα πιάσαμε τα λεφτά»: Ποτέ οι παίκτες καταλαβαίνουν το αν θα τους... σφάξουν οι διαιτητές

Αντώνης Πετρόπουλος, Μιχάλης Μπακάκης και Γιώργος Γκαλίτσιος αναλύουν στο Gazzetta Magazino πώς καταλάβαιναν ως παίκτες ότι η διαιτησία δεν ήταν με το μέρος τους.

Το θέμα της διαιτησίας είναι αυτό που μονοπωλεί το ενδιαφέρον στην ποδοσφαιρική επικαιρότητα των τελευταίων ημερών, με την ομάδα του Gazzetta Magazino φυσικά να δίνει τη δική της μοναδική οπτική για το ζήτημα αυτό.

Αντώνης Πετρόπουλος, Μιχάλης Μπακάκης και Γιώργος Γκαλίτσιος συζήτησαν για το πώς ως παίκτες αντιμετώπιζαν τις φήμες για τους διαιτητές που ορίζονταν στα παιχνίδια τους, αλλά και για το πώς καταλάβαιναν την ώρα του αγώνα ότι εκείνοι μπορεί να μεροληπτούσαν υπέρ των αντιπάλων τους.

Τέλος, τέσταραν τις γνώσεις τους βάζοντας στη σωστή χρονολογική σειρά μερικά αξέχαστα αθλητικά γεγονότα.