Έξι ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον ομάδων από τη Σαουδική Αραβία, που αναμένεται να κινηθούν για την απόκτησή τους μέσα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Η Καλαμάτα αποτελεί την έκπληξη της σεζόν μέχρι στιγμής στη Super League, καθώς βρίσκεται στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με τους παίκτες της Μαύρης Θύελλας να κοιτούν στα μάτια της ομάδες του Big-5.

Θυμίζουμε πως το σύνολο του Παναγιώτη Χριστοφιλέα είχε επικρατήσει του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη (1-3), αλλά και του ΟΦΗ στο χορταστικό 4-3 στη Νεάπολη. Παράλληλα, ήταν η πρώτη ομάδα που κατάφερε να βάλει δύσκολα και στον Παναθηναϊκό του Τζέικομπ Νίστρουπ, παρά το ότι τελικά ηττήθηκε από τους Πράσινους στην 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, αρκετοί ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας έχουν ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον συλλόγων από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Στη Σαουδική Αραβία ειδικά, έχουν ήδη ξεχωρίσει έξι παίκτες για τους οποίους θα κινηθούν τον ερχόμενο Γενάρη.

Πρόκειται για τον σέντερ μπακ Ροντρίγκεζ, τον Τζιμπρίλ Ντιαρά, καθώς και τον 27χρονο εξτρέμ Άρνορ Σίγκουρντσον. Τη λίστα αυτή συμπληρώνουν οι Κένεθ Βάργκας, Μπολίβαρ και ο Πολωνός στράικερ Νταβίντ Κουρμινόφσκι, ενώ στα υπόψιν των Σαουδαράβων βρίσκεται και ο Μαρσελίνο Καρεάσο, ήδη γνωστός στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα από τη θητεία του στις Νταμάκ και Αλ Ούλα.

Όλοι τους αποτελούν προσθήκες του περασμένου καλοκαιριού, με τον μεγαλομέτοχο της ομάδας, Γιώργο Πρασσά να έχει διαθέσει το απαραίτητο κεφάλαιο ώστε να κάνει την Καλαμάτα ανταγωνιστική στην Α' κατηγορία, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι η Μαύρη Θύελλα θα συνεχίσει να βρίσκεται στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου και μετά το πέρας αυτής της σεζόν.

