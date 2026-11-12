Πρώτος και καλύτερος ο Παναθηναϊκός με ποδοσφαιρικό... διάταγμα!

Καλή η προπαγάνδα αλλά το ποδόσφαιρο είναι πάνω από όλα και λέει όλη την αλήθεια μέσα από το Wyscout. Γράφει ο Νίκος Αθανασίου στο blog του στο Gazzetta!

Τα σημειώματα της Δευτέρας και της Τρίτης έβαλαν κάποια πράγματα στη θέση τους, έτσι για να γνωριζόμαστε καλύτερα, καθώς τα ποδοσφαιρικά... γαλλικά και το πιάνο είναι όταν έχεις να κάνεις με το άθλημα το ίδιο. Με κανονικές συνθήκες. Όταν η προπαγάνδα εις βάρος της μοναδικής ομάδας, δηλαδή του Παναθηναϊκού, που εδώ και δεκαπέντε χρόνια δεν έχει μπλέξει ΠΟΤΕ με παρασκήνια, ενώσεις, εκλογές της ΕΠΟ, νταραβεριτζήδες που ξέρουν τα κόλπα και άλλα τέτοια ωραία και ελληνικά, χτυπά κόκκινο, η κουβέντα θα φεύγει από το ποδόσφαιρο και θα πηγαίνει εκεί που πρέπει. Στην αλήθεια. Όσο και αν μας ενοχλεί. Επιστροφή σε αυτά που μας αρέσουν. Στο ποδόσφαιρο. Το οποίο έρχεται να δώσει τις καλύτερες απαντήσεις σε διάφορους άμπαλους, βαλτούς, άσχετους που προσπαθούν να κάνουν το άσπρο-μαύρο για να πάρουν έστω και λίγη από την ουσία του ποδοσφαίρου που καταθέτει το Τριφύλλι σε αυτές τις δέκα πρώτες αγωνιστικές της Super League(και όχι μόνο) με την σφραγίδα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Η βαθμολογία του πρωταθλήματος είναι η μία όψη του νομίσματος. Πρώτος ο Παναθηναϊκός με 27. Στο +4 από τον δεύτερο Ολυμπιακό, στο +7 από την ΑΕΚ που έχει ματς λιγότερο και στο +8 από τον ΠΑΟΚ. Εννιά νίκες, μία ήττα, όντας ο μόνος που έχει παίξει όλα τα ντέρμπι μέχρι στιγμής. Η κουβέντα δεν σταματά εκεί, θα ήταν άδικο να σταματήσει εκεί. Θα πρέπει να σε πάει σε ποδοσφαιρικό βάθος για να καταλάβει και ο πλέον αδαής πως ο μόνος λόγος που ο πίνακας έχει διαμορφωθεί έτσι, είναι εξαιτίας ενός... διατάγματος. Ποδοσφαιρικού διατάγματος που φέρει την υπογραφή του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλά πρώτος μέχρι στιγμής. Είναι πρώτος και ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ. Η ΑΕΚ του Νίκολιτς είναι μια πραγματικά σπουδαία κι εξαιρετική ομάδα και σίγουρα η πιο έτοιμη από όλους τους διεκδικητές του τίτλου, έχοντας τον ίδιο προπονητή για δεύτερη σερί σεζόν και χημεία στο ρόστερ της. Ο Ολυμπιακός του Ιμανόλ παίρνει τα αποτελέσματα, βρήκε αύρα και νίκες και ηρεμία για να βελτιωθεί και να έρθει πιο κοντά στα θέλω του νέου προπονητή που δεν είχε χρόνο ποιοτικό να δουλέψει με το σύνολό του. Ο ΠΑΟΚ μετά την διπλή κοσμογονία του καλοκαιριού(αποχώρηση Λουτσέσκου, πώληση Ντέλια) προσπαθεί να δημιουργήσει ομάδα από το μηδέν, ο Λίσι δεν έχει κακές ιδέες, από την μέση και μπροστά το έμψυχο δυναμικό έχει ποιότητα(με κορυφαίο όλων τον Ζίβκοβιτς) και σίγουρα κάθε προσπάθεια από το μηδέν, χρειάζεται χρόνο, υπομονή, στήριξη και ξεκάθαρες κουβέντες.

Σε αυτές τις δέκα πρώτες αγωνιστικές, όμως, ο Παναθηναϊκός είναι ο καλύτερος όλων. Σημασία προφανώς έχει να συνεχίσει έτσι, να έχει την ίδια διάρκεια, αλλά η φωτογραφία της στιγμής δείχνει το γιατί βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, απόλυτα δίκαια, βάσει του ποδοσφαίρου του.

Πάμε να δούμε τι μας λένε οι αριθμοί της κορυφαίας πλατφόρμας ανάλυσης ποδοσφαίρου, τα data από το Wyscout.

Ποιά είναι η πιο δημιουργική ομάδα του πρωταθλήματος;

Ποιά ομάδα έχει απειληθεί λιγότερο;

Ποιά ομάδα έχει κρατήσει την μπάλα περισσότερο στα δικά της πόδια;

Ποιά ομάδα πρεσάρει περισσότερο;

Ποιά ομάδα έχει τις περισσότερες key passes και πρωταγωνιστές σε κάθε ατομική κατηγορία;

Όταν σε όλα αυτά τα καίρια ερωτήματα για την απόδοση ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης βάσει της απόδοσης και όχι μόνο βάσει των αποτελέσματων που ορίζονται από χιλιάδες παράγοντες, είναι ο Παναθηναϊκός, τότε οποιαδήποτε συζήτηση που δεν αφορά το άθλημα, πετιέται στον κάλαθο των αχρήστων.

O Παναθηναϊκός, που έχει παίξει και τα τρία ντέρμπι, παράγει ακραία. Το Τριφύλλι έχει 2.72xGoals ανά παιχνίδι! Σχεδόν 3 προσδοκώμενα τέρματα ανά ματς. Ακολουθεί η ΑΕΚ με 2.37, ο Ολυμπιακός με 2.22 και ο ΠΑΟΚ με 2.13!

Στις απειλές των αντιπάλων. Το σύνολο του Νίστρουπ επιτρέπει 0.74xGoals σε αυτές τις δέκα πρώτες αγωνιστικές, η ΑΕΚ 0.93, ο Ολυμπιακός 0.95 και ο ΠΑΟΚ 1.67!

Πάμε και στα επόμενα.

Οι Αθηναίοι είναι πρώτοι στην κατοχή της μπάλας με 62.3%, ακολουθεί η ΑΕΚ με 60.9, ο Ολυμπιακός με 59.5 και ο ΠΑΟΚ με 48.7%!

Πρώτοι και στον δείκτη πίεσης PPDA! 7.42 το Τριφύλλι, 7.43 ο Ολυμπιακός, 9.33 η Ένωση και 10.32 ο ΠΑΟΚ!

Πρωτιά και στις key passes με 60! Ο Ολυμπιακός 56, η ΑΕΚ 53, 40 ο ΠΑΟΚ.

Θέλετε κι άλλα που αφορούν ατομικό επίπεδο;

Ο Παναθηναϊκός διαθέτει τον πιο απειλητικό παίκτη στο πρωτάθλημα, τον Σίριλ Ντέσερς που έχει 5.27xGoals συνολικά.

Έχει τον δεύτερο σκόρερ, τον Τεττέη με 5 και τον τρίτο τον Ντέσερς με 4.

Έχει τους περισσότερους παίκτες με τις περισσότερες επαφές στην αντίπαλη περιοχή.

Ο Λιβάι με 47, ο Τεττέη 42, ο Αντίνο 37. Πρώτος είναι ο Εντιαγέ του ΠΑΟΚ με 50, ο Ζότα Σίλβα του Ολυμπιακού έχει 39, ο Κοϊτά της ΑΕΚ, 34.

Οι αριθμοί, είτε αρέσει είτε όχι, περιγράφουν την εικόνα πάνω στο χορτάρι. Όποιος θέλει μπορεί να την αποδεχθεί, όποιος δεν θέλει μπορεί να πλάθει παραμύθια της Χαλιμάς για να υποτιμά αυτό το οποίο κάνει ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ο Παναθηναϊκός...