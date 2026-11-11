Ο Αλέσιο Λίσι ενισχύει το προπονητικό του επιτελείο με τον Ισπανό τεχνικό, ο οποίος βρέθηκε ήδη στη Νέα Μεσημβρία, ενώ ο Στέλιος Μαλεζάς βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στον πάγκο του ΠΑΟΚ Β.

Αλλαγές στο προπονητικό οργανόγραμμα του ΠΑΟΚ, με τον Ντάνι Πονθ να εντάσσεται από σήμερα (11/11) στο επιτελείο του Αλέσιο Λίσι και τον Στέλιο Μαλεζά να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ Β.

Ο Ιταλός προπονητής είχε εκφράσει την επιθυμία να προσθέσει ακόμη έναν συνεργάτη στο τιμ του και η επιλογή του Πονθ προέκυψε μέσα από την επαφή που έχουν αναπτύξει οι δύο άνδρες τους τελευταίους μήνες. Ο Ισπανός γνωρίζει ήδη τον τρόπο λειτουργίας του συλλόγου, έχοντας εργαστεί στο αναπτυξιακό κομμάτι του ΠΑΟΚ, και πλέον αναλαμβάνει έναν διαφορετικό, αναβαθμισμένο ρόλο δίπλα στον Λίσι.

Μάλιστα, ο Πονθ βρέθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας και συμμετείχε στην προπόνηση της πρώτης ομάδας, επιβεβαιώνοντας στην πράξη την ένταξή του στο προπονητικό επιτελείο.

Η συγκεκριμένη μετακίνηση ανοίγει παράλληλα τον δρόμο για την επιστροφή του Στέλιου Μαλεζά στον ΠΑΟΚ Β. Οι επαφές με τον παλαίμαχο αρχηγό του Δικεφάλου βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με την προοπτική να αναλάβει άμεσα την τεχνική ηγεσία της δεύτερης ομάδας.

Ο Μαλεζάς γνωρίζει καλά το περιβάλλον και τη φιλοσοφία των «ασπρόμαυρων» ακαδημιών, καθώς έχει εργαστεί τόσο στην Κ19 όσο και στον ΠΑΟΚ Β. Η επιστροφή του αποτελεί την επιλογή που εξετάζεται για την κάλυψη του κενού που δημιουργείται μετά την αναβάθμιση του Πονθ.

Ποιος είναι ο Ντάνι Πονθ

Ο Ντάνιελ Πονθ, γεννημένος το 1973 στη Σολάνα της Βαλένθια, ήρθε στον ΠΑΟΚ για να αναλάβει το νεοσύστατο τμήμα ατομικής βελτίωσης των νεαρών ποδοσφαιριστών του PAOK Academy, με αντικείμενο τόσο τις ακαδημίες όσο και τον ΠΑΟΚ Β.

Πριν ακολουθήσει την προπονητική, αγωνίστηκε ως τερματοφύλακας στην ομάδα της γενέτειράς του, αποχωρώντας από την ενεργό δράση σε ηλικία 29 ετών. Στη συνέχεια εργάστηκε ως προπονητής φυσικής κατάστασης και τερματοφυλάκων, ενώ το 2005 ανέλαβε την ευθύνη των ακαδημιών της EMFU L’Alcúdia.

Η προπονητική διαδρομή του περιλαμβάνει θητείες στην Atlético Saguntino, την UD Alzira και την CD Eldense, με σημαντική παρουσία στις μικρότερες κατηγορίες του ισπανικού ποδοσφαίρου. Το 2020, στην τρίτη του θητεία στην Αλζίρα, οδήγησε την ομάδα στην άνοδο στη Segunda División RFEF.

Το 2023 ανέλαβε την Unionistas CF, ενώ έναν χρόνο αργότερα επέστρεψε στην Eldense, αυτή τη φορά στη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος.

Είναι πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου της Βαλένθια και κάτοχος διπλώματος UEFA Pro.

Η εμπειρία του στην ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών, σε συνδυασμό με τη γνώση του ισπανικού ποδοσφαίρου και την παρουσία του τους τελευταίους μήνες στον ΠΑΟΚ, αποτέλεσαν τα στοιχεία που οδήγησαν στην απόφαση να μετακινηθεί στο επιτελείο της πρώτης ομάδας.