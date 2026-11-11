Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πονοκεφαλιάζει για τη μεσαία γραμμή, τη στιγμή που σε όλες τις άλλες θέσεις έχει πολλές και σημαντικές επιλογές.

Η Εθνική θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στο Nations League με δύο μάχες κόντρα στην Ολλανδία στο Άμστερνταμ στις 13 Νοεμβρίου στις 21:45 και με τη Σερβία στον Βόλο στις 16 του μήνα, επίσης στις 21:45.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στον σπουδαίο αγώνα με τους «οράνιε» έχει δεδομένα δύο απουσίες. Θα λείψουν οι τιμωρημένοι (συμπλήρωσαν κάρτες με τη Γερμανία), Ζαφείρης, Σάλιακας. Στο δεξί άκρο της άμυνας, ωστόσο, επέστρεψε ο Ρότα, που απουσίαζε στα προηγούμενα τέσσερα ματς, εξαιτίας τραυματισμού, ενώ είναι παρών και ο Βαγιαννίδης, που τραυματίστηκε στον εκτός έδρας αγώνα με τη Γερμανία. Οπότε καλύπτεται το κενό του Σάλιακα. Ο Ρότα, άλλωστε, θεωρείται ο βασικός δεξιός μπακ της Εθνικής.

Το ευχάριστο επίσης για τον Γιοβάνοβιτς είναι ότι αυτή τη φορά έχει στη διάθεσή του τον Γιαννούλη, ώστε να υπάρχει εναλλακτική για τον Τσιμίκα και φυσικά τον Τζόλη, ο οποίος τραυματίστηκε στο πρώτο ημίχρονο με την Ολλανδία, έλειψε με τη Γερμανία στην Τούμπα και πλέον έχει επανέλθει. Όπως και ο Καρέτσας. Οι δύο τελευταίοι ποδοσφαιριστές είναι σημαντικοί για το επιθετικό κομμάτι της Ελλάδας, τη στιγμή που είναι σε τρομερή κατάσταση όλοι οι επιθετικοί της, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας, Ιωαννίδης.

Το πόσο δύσκολο είναι να πάρει αποφάσεις ο Γιοβάνοβιτς για την επιθετική γραμμή είναι γνωστό. Ο Παυλίδης είναι ο βασικός και δίπλα του κουμπώνουν όλοι. Είναι ευλογία για τον ομοσπονδιακό τεχνικό να έχει αυτούς τους ποδοσφαιριστές.

Στον αγώνα με την Ολλανδία, όμως, έχει έναν μεγάλο πονοκέφαλο ο έμπειρος τεχνικός κι αφορά τη μεσαία γραμμή. Ο Ζαφείρης είναι τιμωρημένος και ο Κουρμπέλης δεν ξεπέρασε απόλυτα το διάστρεμμα που υπέστη. Μέχρι και την προπόνηση της Τετάρτης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Θ' αποφασιστεί τελευταία στιγμή αν θα ξεκινήσει ή έστω αν θα είναι διαθέσιμος για λίγα λεπτά σ' ένα απαιτητικό παιχνίδι, όπου θα χρειαστεί ο κάθε παίκτης να βγάλει μεγάλη ένταση και να είναι στο 100%. Στον αντίποδα, ο Κουρμπέλης είναι έμπειρος και ξέρει πως να διαχειριστεί τις δυνάμεις του. Αυτή τη στιγμή, πάντως, μοιάζει δύσκολο να είναι στο αρχικό σχήμα ο παίκτης του Αστέρα.

Ο Μπακασέτας και ο Τριάντης

Μ' αυτά τα δεδομένα ο Ανδρούτσος σίγουρα θα είναι ο ένας παίκτης στη μεσαία γραμμή και δεν αποκλείεται να δούμε και τον Μπακασέτα. Υπάρχει ο Κουτσουπιάς, που κλήθηκε για πρώτη φορά στην Ανδρών, αλλά λογικά δεν θα είναι βασικός. Ο αρχηγός της Εθνικής είναι πλέον σε καλή φυσική κατάσταση, μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες πήρε πέντε παιχνίδια με τον ΑΠΟΕΛ και σε όλα ήταν βασικός, σημειώνοντας τέσσερα γκολ. Δεν αποκλείεται, λοιπόν, να τον δούμε σε ρόλο εσωτερικού μέσου με τον Ανδρούτσο κοντά του, εφόσον δεν παίξει ο Κουρμπέλης.

Ο Τριάντης, παράλληλα, δεν έπαιξε στην τετράδα των αγώνων του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Λογικά είναι δύσκολο να πάρει θέση βασικού. Με τη Μινεσότα, ωστόσο, το τελευταίο διάστημα πηγαίνει καλά. Από τις 17 Οκτωβρίου έως και τώρα έχει πάρει 5 σερί 90λεπτα και παραμένει μία επιλογή, αφού έχει ρυθμό.

Οι μέσοι στα προηγούμενα ματς

Να σημειωθεί ότι στη μεσαία γραμμή, όπου παρατηρείται και η μεγαλύτερη έλλειψη επιλογών, ο Γιοβάνοβιτς δεν ξεκίνησε σε κανένα ματς το προηγούμενο διάστημα το ίδιο δίδυμο. Με τη Σερβία βασικοί ήταν οι Κουρμπέλης, Ζαφείρης και στη θέση του τελευταίου με το σκορ στο 1-1 μπήκε στο 91' ο Ανδρούτσος.

Με τη Γερμανία εκτός ξεκίνησαν οι Ζαφείρης, Ανδρούτσος. Ο Κουρμπέλης στο 59' πήρε τη θέση του Ζαφείρη και σημείωσε το ιστορικό γκολ.

Κόντρα στην Ολλανδία βασικοί ήταν οι Κουρμπέλης, Ανδρούτσος. Στο 70' προστέθηκε ο Ζαφείρης, ο οποίος αντικατέστησε τον Παυλίδη και στο 83' πέρασε ο Δουβίκας αντί του Ανδρούτσου. Εναντίον της Γερμανίας στην Τούμπα ξεκίνησαν οι Ζαφείρης, Κουρμπέλης. Ο τελευταίος άφησε στο 68' τη θέση του στον Μουζακίτη κι ενώ στο 46' είχε μπει ο Ανδρούτσος αντί του Κυζιρίδη.

Θυμίζουμε την αποστολή της Εθνικής:

Τερματοφύλακες: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Αμυντικοί: Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Μανώλης Σάλιακας, Γεώργιος Βαγιαννίδης, Λάζαρος Ρότα, Κωνσταντίνος Τσιμίκας, Δημήτρης Γιαννούλης.

Μέσοι: Χρήστος Ζαφείρης, Νεκτάριος Τριάντης, Δημήτρης Κουρμπέλης, Αθανάσιος Ανδρούτσος, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γεώργιος Μασούρας, Αλέξανδρος Κυζιρίδης, Αναστάσιος Μπακασέτας, Ηλίας Κουτσουπιάς.

Επιθετικοί: Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Αναστάσιος Δουβίκας, Ανδρέας Τετέι, Χαράλαμπος Κωστούλας.



