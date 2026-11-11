Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με ένα βίντεο μας έδειξε την εξέλιξη του σήματος από το 1919 μέχρι και σήμερα και στο κλείσιμο αναφέρεται «με το Τριφύλλι στην καρδιά».

Το σήμα του Παναθηναϊκού, το λατρεμένο για τους φίλους των «πράσινων» τριφύλλι, βρίσκεται στη φανέλα της ομάδας από το 1919 που μονιμοποιήθηκε και για την ακρίβεια από το 1918. Όλα αυτά τα χρόνια έχει αλλάξει με την ΠΑΕ με ένα βίντεο να μας δείχνει όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν υπάρξει.

Ένα βίντεο γεμάτο συγκινήσεις που κλείνει με την ατάκα κάθε φίλου της ομάδας «με το Τριφύλλι στην καρδιά»...