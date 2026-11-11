Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Κρίστιαν Γιάκιτς στην Κροατία έδειξαν ότι υπέστη κάκωση δευτέρου βαθμού στον έσω πλάγιο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Κρίστιαν Γιάκιτς στην πατρίδα του, έδειξε πως υπέστη κάκωση δευτέρου βαθμού στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, με τον Κροάτη μέσο να έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα αποθεραπείας του. Οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία που μπορεί να κρατήσει μέχρι και ενάμιση μήνα, κάτι που σημαίνει ότι ο Αλέσιο Λίσι θα πρέπει να προετοιμάσει τα πλάνα του για τα παιχνίδια που ακολουθούν μετά τη διακοπή χωρίς έναν ακόμη σημαντικό για τη μεσαία του γραμμή ποδοσφαιριστή.

Κατά τα άλλα, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του Δικεφάλου επέστρεψαν στη δουλειά το απόγευμα της Τετάρτης μετά το διήμερο ρεπό, που πήραν από τον Ιταλό τεχνικό.

Ο Δημήτρης Πέλκας συνέχισε με θεραπείες, ενώ ο Γιάννης Μιχαηλίδης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Όπως όλα δείχνουν ο Μιχαηλίδης θα είναι αυτός που θα μπει πιο νωρίς σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης και λογικά θα είναι στη διάθεση του προπονητή του, στον αγώνα με την Κηφισιά στην Τούμπα.

Η προετοιμασία του Δικεφάλου για το φιλικό του Σαββάτου με τον Παρτίζαν Βελιγραδίου που είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο και στο οποίο θα αγωνιστεί ο Κίριλ Ντεσπόντοφ θα συνεχίσει αύριο το πρωί στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.