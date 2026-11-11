Ο τεχνικός του Τριντινάντ και Τομπάγκο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κληθεί ο άσος του Παναθηναϊκού Λιβάι Γκαρσία για τη ρεβάνς με την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα.

Ο Λιβάι Γκαρσία αποφάσισε να μην ταξιδέψει στην πατρίδα του για δύο ματς της εθνικής του ομάδα. Ο άσος του Παναθηναϊκού, έπειτα από τον τραυματισμό που είχε στα παιχνίδια του Οκτωβρίου, επικοινώνησε με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ντέρεκ Κινγκ και του ζήτησε να μείνει εκτός αποστολής.

Το Τρινιντάντ και Τομπάγκο υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία του Nations League, ωστόσο, έχει δύο παιχνίδια με την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για το Gold Cup 2027 (το αντίστοιχο Euro, της κεντρικής Αμερικής). Το πρώτο ματς είναι στις 13 εκτός έδρας (1:00 ξημερώματα Ελλάδας) και η ρεβάνς στο Πορτ οφ Σπέιν, την πρωτεύουσα του Τρινιντάντ στις 17 του μήνα (2:00 ώρα Ελλάδας).

Ο Ντέρεκ Κινγκ στην ανακοίνωση της αποστολής δεν εξήγησε γιατί είναι εκτός ο Λιβάι, αλλά με δηλώσεις του άφησε ανοιχτό παράθυρο να παίξει ο άσος του Παναθηναϊκού στη ρεβάνς. Βέβαια, αν ήταν να παίξει στη ρεβάνς, ο Λιβάι Γκαρσία ήδη θα έκανε το μακρινό ταξίδι για να είναι κοντά στην εθνική του κι όχι να ξεκινήσει αύριο-μεθαύριο για να φτάσει ταλαιπωρημένος δύο μέρες πριν τον αγώνα.

«Παρακολουθούμε ακόμη την κατάσταση με τον Λέβι», εξήγησε ο Κινγκκαι πρόσθεσε: «Δεν είναι διαθέσιμος για τον πρώτο αγώνα, αλλά υπάρχει η πιθανότητα να μας συνοδεύσει για τη ρεβάνς.

Θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί του και με την ομάδα του και θα λάβουμε την κατάλληλη απόφαση». Να σημειωθεί ότι ο Τζέικομπ Νίστρουπ είχε εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τη διαχείριση του Λιβάι Γκαρσία από τον προπονητή του στην εθνική, στα ματς του Οκτωβρίου.