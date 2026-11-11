Οι επιδόσεις του Παναθηναϊκού στον πρώτο γύρο σε πρωτάθλημα 14 ομάδων.

Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλή πορεία έως τώρα στο πρωτάθλημα και δίκαια βρίσκεται στην κορυφή.

Οι πράσινοι ακόμα κι αν θεωρήσουμε ότι η ΑΕΚ θα νικήσει στο εξ αναβολής ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, είναι στο +4 από τη δεύτερη θέση και δύσκολα θα χάσουν την πρωτιά στον πρώτο γύρο. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και δύο ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός - ΑΕΚ, οπότε θα χάσει βαθμούς ένας εκ των δύο ανταγωνιστών ή και οι δύο ακόμα. Οι Πειραιώτες έχουν να παίξουν επίσης εντός με τον μαχητικό Ηρακλή κι εκτός με τον πάντα δυνατό Άρη. Η ΑΕΚ εκτός από τα ντέρμπι έχει εκτός την επικίνδυνη Καλαμάτα.

Το τριφύλλι έχει σαφώς πιο βατό πρόγραμμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι εύκολα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός έχει εντός τον κυπελλούχο ΟΦΗ και τον Άρη κι ενδιάμεσα παίζει κι αυτός στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο.

Οι πράσινοι είναι ικανοί για το 3 στα 3 και σ' αυτή την περίπτωση θ' αυξήσουν κι άλλο τη διαφορά από τους διώκτες τους. Έστω έναν εκ των δύο (ο ΠΑΟΚ είναι στο -8 κι έχει ένα ακόμα ντέρμπι εκτός).

Σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός κάνει το απόλυτο θα κλείσει τον πρώτο γύρο με 12 νίκες και 1 ήττα και αυτή θα είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση σε πρωτάθλημα 14 ομάδων. Θα σημειώσει την ίδια επίδοση ακόμα και με πέντε βαθμούς μέχρι να κλείσει ο πρώτος γύρος.

Το τριφύλλι κατέγραψε την καλύτερή επίδοσή του σε πρωτάθλημα 14 ομάδων, τη σεζόν 2022-23. Τότε, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς οι ομάδες είχε 12 νίκες και 1 ισοπαλία. Σύνολο 37 βαθμούς και ήταν σε απόσταση ασφαλείας από τους διώκτες, αλλά στον δεύτερο γύρο υπήρξαν απώλειες και στα playoffs χάθηκε ο τίτλος ουσιαστικά την προτελευταία αγωνιστική, στην ήττα από τον αιώνιο με 1-0.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει τώρα 27 βαθμούς και λογικά θα ξεπεράσει τους 30. Εκτός από τη σεζόν που αναφέραμε, ακόμα μία ξεπέρασε ο Παναθηναϊκός τους 30 βαθμούς. Ήταν τη σεζόν 2023-24, όταν και πάλι ξεκίνησε καλά με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά τον Δεκέμβριο ο Γιάννης Αλαφούζος αποφάσισε να τον αντικαταστήσει με τον Τερίμ. Κι εκείνη τη χρονιά ο τίτλος ουσιαστικά χάθηκε στο ξεκίνημα των playoffs.

Οι χειρότερες σεζόν ήταν και πάλι δύο συνεχόμενες. Την περίοδο 2019-20, ο Παναθηναϊκός με τον Γιώργο Δώνη επιχειρούσε να βρει ακόμα τον δρόμο του, έπειτα από τα δύσκολα χρόνια που προηγήθηκαν και, είχε 17 βαθμούς, ενώ την επόμενη περίοδο με Πογιάτος αρχικά και Μπόλονι στη συνέχεια, είχε 18 βαθμούς στο τέλος του πρώτου γύρου.





Αναλυτικά οι επιδόσεις του Παναθηναϊκού τον πρώτο γύρο σε πρωτάθλημα 14 ομάδων.

2001-02: 7-3-3 24

2019-20: 4-5-4 17

2020-21: 5-3-5 18

2021-22: 6-2-5 20

2022-23: 12-1-0 37

2023-24: 10-1-2 31

2024-25: 6-5-2 23

2025-26: 6-4-3 22

2026-27: 9-0-1 27

