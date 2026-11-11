Πώς λειτούργησε ο Μάρκο Νίκολιτς μεταξύ των οκτώ τελευταίων αγώνων της ΑΕΚ από την προηγούμενη διακοπή του πρωταθλήματος μέχρι αυτή που διανύουμε τώρα.

Τρεις νίκες και πέντε ήττες ήταν ο απολογισμός της ΑΕΚ στα οκτώ παιχνίδια που μεσολάβησαν μεταξύ της προηγούμενης διακοπής και αυτής που διανύουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και οι τρεις αφορούσαν το πρωτάθλημα. Και οι τρεις σημειώθηκαν στο... κάστρο της Ένωσης, στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι σε ΟΦΗ, Παναιτωλικό και Λεβαδειακό.

Τρεις ήττες ήρθαν στο Champions League απέναντι σε Σαχτάρ, Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Δικέφαλο να έχει ωστόσο καλή παρουσία τόσο απέναντι στην ουκρανική ομάδα όσο και κόντρα στους Μερένχες, όπου θα μπορούσε να είχε σταθεί όρθιος και για λεπτομέρειες γνώρισε την ήττα. Και έπειτα υπήρξαν οι ήττες από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το Κύπελλο και από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το πρωτάθλημα, όπου οι εμφανίσεις της ΑΕΚ κυμάνθηκαν σε ρηχά νερά.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι η διαχείριση που έκανε παιχνίδι με παιχνίδι ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος άνοιξε το ροτέισον, όπως είχαμε δει στην πρώτη τετράδα αγώνων φτάνοντας από τις δύο στις πέντε αλλαγές στο αρχικό του σχήμα. Προχώρησε σε επτά αλλαγές στο Κύπελλο στο ματς με τον ΠΑΟΚ και έπειτα έκανε σταθερά τέσσερις αλλαγές στο ντέρμπι με Παναθηναϊκό, στο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης και στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό. Βέβαια στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ο Νίκολιτς παρά τις αρκετές αλλαγές που πραγματοποίησε στο αρχικό σχήμα, δεν ξεκούρασε πολλές βασικές του μονάδες καθώς παίκτες του πολύ βασικού κορμού όπως οι Πήλιος, Ρέλβας, Ρότα, Μαρίν, Μάγερ και Γιόβιτς ξεκίνησαν βασικοί.

Η ΑΕΚ αμέσως μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων που διανύουμε αυτή τη στιγμή έχει ένα ακόμα πρόγραμμα... βουνό με Καλαμάτα εκτός για το πρωτάθλημα, Κόμο εκτός για το Champions League, ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για το πρωτάθλημα, εντός έδρας ματς για το Κύπελλο με τον Αστέρα Τρίπολης, ντέρμπι στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό, μεγάλο ματς με τη Γαλατάσαραϊ για το Champions League στην Allwyn Arena και στη συνέχεια ματς με τον Βόλο εντός έδρας, το εξ αναβολής παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και την αναμέτρηση στο Βικελίδης απέναντι στον Άρη.

Ο Νίκολιτς τόνισε ότι με την επανέναρξη η ΑΕΚ χρειάζεται πνευματική φρεσκάδα καθώς το σύνολό του βασίζεται στην ενέργεια και αυτό το χαρακτηριστικό είναι εκείνο που θέλει να βελτιώσει. Λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις των παραπάνω αναμετρήσεων, γίνεται αντιληπτό ότι ο Σέρβος τεχνικός θα πρέπει να προχωρήσει σε έξυπνο ροτέισον, παίρνοντας ταυτόχρονα και όσο το δυνατόν περισσότερα μπορεί από την πλειοψηφία του ρόστερ του.

Οι αλλαγές Νίκολιτς από ματς σε ματς στα οκτώ τελευταία παιχνίδια

ΑΕΚ - ΟΦΗ: Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Κάιρινεν, Κουτέσα, Μάγερ, Κοϊτά, Γιόβιτς

Σαχτάρ - ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Βιτάλις, Κοϊτά, Μάγερ, Ζίνι, Γιόβιτς (2 αλλαγές με Βιτάλις και Ζίνι αντί Κάιρινεν και Κουτέσα)

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Αριάγκα, Μάγερ, Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς, Βάργκα (3 αλλαγές με Αριάγκα, Ζοάο Μάριο και Βάργκα αντί Βιτάλις, Κοϊτά και Ζίνι)

ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Κάιρινεν, Βιτάλις, Μάνταλος, Κοϊτά, Ζίνι, Βάργκα (5 αλλαγές με Κάιρινεν, Βιτάλις, Μάνταλο, Κοϊτά, Ζίνι αντί των Μαρίν, Αριάγκα, Μάγερ, Ζοάο Μάριο και Γιόβιτς)

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Μπαλαμώτης, Πήλιος, Ρέλβας, Βίντα, Ρότα, Μαρίν, Μάγερ, Καλοσκάμης, Ζούμπκοφ, Ζίνι, Γιόβιτς (7 αλλαγές με Μπαλαμώτη, Βίντα, Μαρίν, Μάγερ, Καλοσκάμη, Ζούμπκοφ, Γιόβιτς αντί Μπρινιόλι, Μουκουντί, Κάιρινεν, Βιτάλις, Μάνταλου, Κοϊτά, Βάργκα)

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγερ, Ζούμπκοφ, Βάργκα, Γιόβιτς (4 αλλαγές με Μπρινιόλι, Μουκουντί, Βιτάλις, Βάργκα αντί Μπαλαμώτη, Βίντα, Καλοσκάμη και Ζίνι)

ΑΕΚ - Ρεάλ: Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Αριάγκα, Κάιρινεν, Μάγερ, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς (4 αλλαγές Αριάγκα, Κάιρινεν, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς αντί των Μαρίν, Βιτάλις, Ζούμπκοφ και Βάργκα)

ΑΕΚ - Λεβαδειακός: Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Χριστακόπουλος, Μαρίν, Μάγερ, Μάνταλος, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς (4 αλλαγές Χριστακόπουλος, Μαρίν, Μάνταλος, Βάργκα αντί των Ρότα, Αριάγκα, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς)