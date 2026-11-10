Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τα μεταγραφικά ζητήματα των τεσσάρων ανταγωνιστών για τον τίτλο ενόψει της χειμερινής περιόδου, η οποία πλέον δεν αργεί και πολύ...

Τετραήμερα ρεπό, διακοπή λόγω εθνικών ομάδων, ο Δεκέμβριος πλησιάζει, ας ρίξουμε, λοιπόν, μια συνοπτική πρώτη... γυροβολιά στους τέσσερις διεκδικητές του τίτλου...

Στον Παναθηναϊκό οι κρίσιμες αποφάσεις εντοπίζονται στη μεσαία γραμμή. Ναι, θέλει να πάρει έναν στόπερ και οι πιθανότητες θα αυξηθούν αν αποχωρήσει ο Πάλμερ – Μπράουν, κάτι δύσκολο αν αναλογιστεί κάποιος ότι το καλοκαίρι είχε απορρίψει και τις τρεις προτάσεις που είχε βρει ο Κοτσόλης. Ναι, θα ψάξει και ίσως αποκτήσει αριστερό εξτρέμ ως αναπληρωματικό του Αντίνο και οι πιθανότητες θα αυξηθούν αν αποχωρήσει ο Πελίστρι, κάτι ακόμα πιο δύσκολο διότι εφέτος παίρνει 2.2 εκατ. Ευρώ!

Οι κρίσιμες αποφάσεις του Παναθηναϊκού στη μεσαία γραμμή

Ομως τα σημαντικά θέματα είναι τι θα κάνει για τη θέση του Ουναΐ και αν θα πάρει εξάρι που θα ανταγωνίζεται ή και θα πάρει τη θέση του Ετιέν Καμαρά. Βάσει των σημερινών δεδομένων πιο πολλές είναι οι πιθανότητες απόκτησης ενός δημιουργικού 8-10αριού (που θα μένει και στον πάγκο χωρίς να δημιουργεί θέματα) ώστε να είναι «καλυμμένος» αν ο Μαροκινός δεν είναι έτοιμος το Μάρτιο. Ομως αυτά εύκολα αλλάζουν... Ας δούμε αν θα πάρει και την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League...



Τα απίθανα του Ολυμπιακού και η ανάγκη για μπακ και εξτρέμ

Στον Ολυμπιακό είναι σαφές ότι το ρόστερ που έχει χτιστεί είναι ανισοβαρές. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν καταφέρει να έχουν ταυτόχρονα την καλύτερη τετράδα στόπερ και τη χειρότερη τετράδα ακραίων μπακ στην ιστορία τους. Και ταυτόχρονα να έχουν την καλύτερη τετράδα χαφ, μεγάλο έλλειμμα γκολ από τους εξτρέμ και σαφές πρόβλημα στους σέντερ φορ (ειδικά αν θυμηθούμε τις όχι και τόσο μακρινές εποχές Ελ Καμπί – Ελ Αραμπί), από τους οποίους ξεχωρίζει το χαρισματικό «Μυρμήγκι» έναντι του σωματώδους Μάριους και του αγνώριστου Γιάρεμτσουκ. Υπό κανονικές συνθήκες χρειάζεται δυο βασικούς ακραίους μπακ και έναν διεμβολιστή – δημιουργό και σκόρερ εξτρέμ, περιμένοντας τον killer Ελ Καμπί. Αλλά ως Ολυμπιακός, είναι ικανός για όλα, δηλαδή για πολλές και μη αναμενόμενες αλλαγές! Για να δούμε πώς θα κυλήσουν και τα ματς με Αρη στο «Κλ. Βικελίδης» και το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Διότι έτσι όπως προσπαθεί να χτίσει την ομάδα ο Ιμανόλ, ο σημερινός Ολυμπιακός έχει περισσότερες πιθανότητες να φτάσει (πολύ) ψηλά στο Europa League, παρά να πάρει το πρωτάθλημα με τόσο χαμηλή παραγωγικότητα...

Τα κενά της ΑΕΚ και το Τσάμπιονς Λιγκ

Στην ΑΕΚ είναι προφανές ότι παρότι έχουμε φτάσει στα μέσα Νοεμβρίου, ο κόουτς Νίκολιτς ακόμα δοκιμάζει και ψάχνεται για τρεις θέσεις, ίσως αλληλένδετες μεταξύ τους. Την ίδια στιγμή που οι τέσσερις της επίθεσης, ο Μαρίν στη μεσαία γραμμή και το δίδυμο Γιόβιτς – Βάργκα δεν αλλάζουν παρά μόνο αν φτάσουν στο όριο θραύσης ή αν είναι τιμωρημένοι, ο πρωταθλητής Σέρβος αλλάζει διαρκώς παίκτες ως παρτενέρ του Ρουμάνου. Πέρυσι είχε Πινέδα δίπλα του και... καθάρισε. Εφέτος ξεκίνησε με Κάιρινεν, εν συνεχεία με Βιτάλις, αλλά έχει βάλει και Αριάγκα και Μάνταλο και τώρα τελευταία και με Μάγερ, δοκιμάζοντας ξανά τον Κοϊτά ως δεξιό και όχι ως αριστερό εξτρέμ. Και αριστερά στην επίθεση; Ελα ντε! Κουτέσα ξανά; Για να δούμε! Πάντως, αν υπάρχει μία θέση «βασικού» στην οποία ίσως η ΑΕΚ να χρειάζεται και να κάνει κάποια μεταγραφική μπορεί να είναι αυτή, δηλαδή του αριστερού εξτρέμ. Κατά τα λοιπά, τα... γνωστά: στόπερ και δεξιό μπακ. Δυο καλοί και... αναπληρωματικοί για τα ρεπό των δυο αναντικατάστατων στόπερ και του απίστευτου Ρότα. Ομως η ΑΕΚ πιθανότατα δεν θα πάει μακριά στο Τσου Λου: τροφή προς σκέψη αυτό, διότι οι μεταγραφές των αμυντικών πρέπει να έχουν μακρά προοπτική!

Ο ΠΑΟΚ στην πιο δύσκολη θέση απ' όλους

Στην πιο δύσκολη θέση από όλους βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Οχι (μόνο) επειδή βρίσκεται στο -8 από την κορυφή. Οχι μόνο επειδή έχει ένα ακόμα (εκτός έδρας κι αυτό!) ντέρμπι, με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, πριν από τη λήξη του πρώτου γύρου. Αλλά διότι ακόμα παραμένει μια ομάδα χωρίς ταυτότητα. Μια ομάδα η οποία τώρα «μαθαίνει» (ας πούμε) να παίζει σε 4-4-2, χωρίς Ντέλια, χωρίς Πέλκα, χωρίς Ούγκρεσιτς. Μια ομάδα ταλαιπωρημένη πολύ από τραυματισμούς και χρόνιες απουσίες. Με απώλειες που διαδέχονται η μία την άλλη και βάζουν έξτρα εμπόδια σε έναν καινούριο προπονητή, ο οποίος ούτως ή άλλως κουβαλούσε τεράστιο βάρος από την εκκίνηση της σεζόν στη μετά Λουτσέσκου εποχή, αλλά έχασε και χρόνο το καλοκαίρι.

Εχασε χρόνο, έχασε και την ευρωπαϊκή συμμετοχή που πάντα βοηθά στη δίψα και στα κίνητρα των παικτών. Σίγουρα αναπληρωματικός δεξιός μπακ, σίγουρα αριστερός εξτρέμ μετά και τα τελευταία συμβάντα με τον Τάισον κι από ΄κει πέρα, εν αναμονή των επιστροφών. Δύσκολη η σεζόν για το Δικέφαλο, σαφώς τέταρτο φαβορί για τον τίτλο, σταθερά... ασταθής από την αρχή του πρωταθλήματος, αλλά ακόμα δεν έχει χάσει οριστικά και αμετάκλητα την επαφή του με την πρώτη θέση...