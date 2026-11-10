Μία ακόμη νίκη πέτυχαν οι Βετεράνοι του Ολυμπιακού, επικρατώντας με 4-2 του ΑΟ Τερψιθέας Γλυφάδας σε έναν αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Μία ακόμη νίκη πέτυχαν οι Βετεράνοι του Ολυμπιακού, επικρατώντας με σκορ 4-2 του ΑΟ Τερψιθέας Γλυφάδας σε αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Το ματς αυτό ήταν η 712η αναμέτρηση των «Ερυθρόλευκων» Βετεράνων, με τη στήριξη της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Αρκετός κόσμος είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τους αστέρες του παρελθόντος στο γήπεδο της Γλυφάδας, με τον Ολυμπιακό να νικά το ματς με 4-2 χάρις στα γκολ των Βαμβακούλα, Σιδέρη, Τσιαντάκη και Μακαρονά και ενώ 2 δοκάρια είχε ο Λουτσιάνο.

Πριν την έναρξη του ματς πραγματοποιήθηκαν τιμητικές βραβεύσεις, το «παρών» στο γήπεδο έδωσε ο Λεόνε ο οποίος φωτογραφήθηκε με μικρούς και μεγάλους, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας των Βετεράνων Ολυμπιακού, Αντώνης Γλύκας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Αρβανίτης Κασδοβασίλης, Βαμβακούλας, Σιδέρης, Κοκολάκης, Φλέγγας, Μπονόβας, Τσιαντάκης, Καλύκας, Λουτσιάνο, Μακαρονάς, Κατσιούλης, Καλύβας, Πούλος, Λύγκος, Μπαρμπαρής, Παππάς, Γλύκας, Κωττάκης, Καλτσάς, Παπασωτηρίου, Φραγκολιάς, Βασιλειάδης, στην αποστολή συμμετείχαν οι Γκαιτατζής, Αγγελής, Κελεσίδης, Χ. Καλτσάς, Σ. Παππάς, Μαριόλης, Τζανετουλάκος, Κριμιτζάς, Νικητέας, Ρηγούτσος, Κρεούζος, Τουλγέρογλου, Πλακίδης, Σορώτος, Παναούσης, Σκορδαλιός, Ασβεστάς και Π. Ρούσσος.