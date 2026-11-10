Βλάχος στο Gazzetta Magazino by Elabet: «Oταν ο Καπετάνιος μου έκανε τρίμηνη διακοπή συμβολαίου επειδή είχα κάνει δηλώσεις εναντίον του Μπένγκτσον»

Ο Βαγγέλης Βλάχος φιλοξενήθηκε στο Gazzetta Magazino by Elabet και θυμήθηκε μια από τις ιστορίες του με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, ο οποίος τον είχε ως παιδί του.

Ο Βαγγέλης Βλάχος ήταν καλεσμένος στο Gazzetta Magazino by Elabet και μίλησε κυρίως για τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, τις δύο ομάδες με τις οποίες συνδέθηκε περισσότερο κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Ο άλλοτε διεθνής χαφ αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον τότε ισχυρό άνδρα του Τριφυλλιού, Γιώργο Βαρδινογιάννη, ενώ θυμήθηκε μια ιστορία που είχε οδηγήσει σε μία από τις... τρεις διακοπές συμβολαίου που του είχε επιβάλει!

«Ήμουν "παιδί" του Καπετάνιου! Με αγαπούσε πάρα πολύ, όμως μου είχε κάνει τρεις διακοπές συμβολαίου! Η μία ιστορία που θυμάμαι είναι όταν είχα βγει ανοιχτά και είχα κατηγορήσει τον Μπένγκτσον. Είχα πει ότι ήταν καλός άνθρωπος και καλός προπονητής, αλλά δεν ήξερε πού είχε έρθει, σε μια τεράστια ομάδα που λέγεται Παναθηναϊκός, και κάποιος έπρεπε να τον ενημερώσει. Την επόμενη μέρα δεν χωρούσαν τα γράμματα στις εφημερίδες. Τότε ήταν ο Φίλαθλος, το Φως και η Αθλητική Ηχώ.

Η γραμματέας του, η Ρένα, με φώναξε στο γραφείο του προέδρου. Πάω, κάθομαι και ο πρόεδρος ήταν εκεί με το χαρακτηριστικό κομπολόι του, που είχε τριφύλλια. Εκεί μου χτύπησε τα πόδια με το κομπολόι και πετάχτηκα από τον φόβο μου.

Μου λέει: "Κάτσε κάτω. Είμαι μ@#@!@ς; Έχεις βγει σήμερα σε 8 εκατομμύρια Έλληνες και έχεις πει αυτό. Ποιος τον έφερε τον Μπένγκτσον; Θα πας στη συνέντευξη Τύπου και θα πεις στους δημοσιογράφους ότι δεν το είπες".

Δεν μπορούσα να το πω αυτό. Με ρώτησαν και απάντησα: "Δυστυχώς, το είπα". Πάω να βγω για προπόνηση και, μέσα σε πέντε λεπτά, μου λένε: "Έλα μέσα, σε θέλουν". Μου ανακοινώνουν: "Τρεις μήνες διακοπή συμβολαίου. Θα τρέχεις το πρωί, όταν έρχεται η ομάδα θα φεύγεις και το απόγευμα πάλι το ίδιο". Αυτό έγινε για δυόμισι μήνες και μου χάρισαν τον μισό», είπε μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Βλάχος.

Ο Γκούντερ Μπένγκτσον είχε πάει στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 1988, λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου UEFA με την Γκέτεμποργκ. Ο Σουηδός τεχνικός παρέμεινε στην ομάδα μέχρι τον Νοέμβριο του 1989 και κατέκτησε δύο Κύπελλα Ελλάδας.