Ο Ισπανός που βρίσκεται εδώ και μέρες στην Ελλάδα θα είναι αρμόδιος και για το τσεκάρισμα των δανεικών της ομάδας του Ολυμπιακού.

Ο Νταβίντ Φουστέρ έχει φτάσει εδώ και κάποιες ημέρες στη χώρα μας και έχει πιάσει δουλειά στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, Νταβίντ Φουστέρ, θα είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της α' και της β' ομάδας και θα ασχολείται και με ελίτ γκρούπ νέων παικτών. Παίκτες κυρίως της β' ομάδας και για το κομμάτι της περαιτέρω βελτίωσής τους.

Ο 44χρονος Φουστέρ έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στον Ολυμπιακό. Έχει πάρει 6 Πρωταθλήματα και 3 Κύπελλα στους Πειραιώτες, έχει φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού και είχε 45 γκολ και 26 ασίστ σε 169 αγώνες.

Ένα 2ο σκέλος με το οποίο θα καταπιάνεται είναι οι δανεικοί. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πολλούς δανεικούς αλλά έχει περιπτώσεις που τις τσεκάρει. Οι δανεικοί του Ολυμπιακού είναι 5 τον αριθμό.

Είναι ο χαφ Ντιόγκο Νασιμέντο στη Ρίο Άβε. Είναι ο στόπερ Μάνσα επίσης στη Ρίο Άβε. Είναι ο δεξιός μπακ Μαφέο στη Βαλένθια. Από Έλληνες είναι ο Αθανασίου (αριστερός μπακ) στον ΟΦΗ, ο Παπακανέλλος (μεσοεπιθετικός) στον Αστέρα και ο μεσοεπιθετικός Πνευμονίδης.

Οι δανεικοί στον Ολυμπιακό