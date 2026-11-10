Ηρακλής: «Ο κύριος Ματσάρι δεν πάει πουθενά, ξεκινήσαμε νομικές ενέργειες κατά μάνατζερ και δημοσιογράφων»

Ο Ηρακλής με ανακοίνωση του ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα απομάκρυνσης του Βάλτερ Ματσάρι και τόνισε πως έχουν ξεκινήσει νομικές ενέργειες κατά δημοσιογράφων και συγκεκριμένου μάνατζερ.

Την ώρα που μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό ξεκίνησε νέος κύκλος... φημών για το μέλλον του Βάλτερ Ματσάρι στον Ηρακλή ο Γηραιός φρόντισε να τον «κλείσει». Οι Θεσσαλονικείς με ανακοίνωση τους ξεκαθάρισαν πως δεν τίθεται θέμα προπονητή και στόχος των δημοσιευμάτων είναι αποσταθεροποίηση της ομάδας, ενώ τόνισαν πως έχουν ξεκινήσει νομικές ενέργειες κατά δημοσιογράφων και συγκεκριμένου μάνατζερ, ο οποίος δεν κατονομάζεται.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

«Μετά λύπης μας παρακολουθούμε δημοσιεύματα και εκπομπές, συγκεκριμένης κατεύθυνσης, που έχουν σαν στόχο να δημιουργήσουν αποσταθεροποίηση στην ομάδα μας και προβλήματα ανάμεσα στην ομάδα μας και τον προπονητή μας κύριο Mazzarri.

Ενημερώνουμε, λοιπόν, τους πάντες ότι ο προπονητής μας κύριος Mazzarri, δεν πάει πουθενά! Γνωρίζουμε τις πηγές του προβλήματος, μία εκ των οποίων είναι συγκεκριμένος μάνατζερ το όνομα του οποίου θα αποκαλύψουμε στο προσεχές μέλλον και κάποιοι δημοσιογράφοι που συνεργάζονται μαζί του και διασπείρουν τις ψευδείς πληροφορίες αυτές. Εναντίον όλων αυτών ξεκινήσαμε νομικές ενέργειες».