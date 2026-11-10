Το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο της καριέρας του υπέγραψε στον Παναθηναϊκό ο 15χρονος Δημήτρης Λαζαρίδης.

Ο Τάκης Φύσσας εξακολουθεί να είναι πιστός στη δέσμευση ότι θα ενισχυθεί ο ρόλος της ακαδημίας του Παναθηναϊκού, με ακόμα ένα ανερχόμενο ταλέντο να ξεκινά πλέον την επαγγελματική του πορεία στον σύλλογο.

Ο 15χρονος Δημήτρης Λαζαρίδης, που την περασμένη σεζόν σημείωσε 19 γκολ στη Super League K19, επιβραβεύτηκε φέτος υπογράφοντας το πρώτο του συμβόλαιο στο «τριφύλλι». Ο νεαρός επιθετικός βρίσκεται στους Πράσινους από το καλοκαίρι, ερχόμενος από τον Ατρόμητο.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Δημήτρη Λαζαρίδη. Ο 15χρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 με τους Πράσινους.

Ο Δημήτρης Λαζαρίδης γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2011 στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία σε ηλικία 6 ετών στην Ακαδημία Παθιακάκη. Το 2021 εντάχθηκε στον Ατρόμητο, όπου αγωνίστηκε μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Την περασμένη σεζόν σημείωσε 19 γκολ στη Super League Κ15, ενώ από το καλοκαίρι αποτελεί μέλος της ακαδημίας του Παναθηναϊκού.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Δημήτρης Λαζαρίδης ανέφερε:

«Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για εμένα και ένα σημαντικό βήμα στην ποδοσφαιρική μου πορεία. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του συλλόγου για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μου. Από την πλευρά μου, θα συνεχίσω να δουλεύω καθημερινά με συνέπεια και αποφασιστικότητα, ώστε να εξελίσσομαι και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου, στους προπονητές μου και σε όλους όσοι βρίσκονται δίπλα μου και με στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια».

Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τον Σύλλογο.