Αθανασίου στους Galacticos by Elabet: «Έγινε επιλεκτική διαρροή των όσων είπε ο Βαλέρι»

Ο Νίκος Αθανασίου υποστήριξε στους Galacticos by Elabet πως από το σεμινάριο διαιτησίας του Πάολο Βάλερι διέρρευσαν σκοπίμως συγκεκριμένες πληροφορίες κι όχι όλες οι αναλύσεις που έκανε.

Μιλώντας εκ μέρους της ΚΕΔ στο σεμινάριο των διαιτητών της Λίγκας ο Πάολο Βαλέρι στάθηκε σε συγκεκριμένες φάσεις για τους αγώνες τους Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, αναλύοντας τις αποφάσεις που σήκωσαν μεγάλη συζήτηση μετά το τέλος της 10ης αγωνιστικής της Super League.

Οι Galacticos by Elabet σχολίασαν τα όσα κυκλοφόρησαν μετά το συγκεκριμένο σεμινάριο και τα όσα αποσαφήνισε ο Ιταλός για τις αποφάσεις των συναδέλφων που είχαν οριστεί στα παιχνίδια αυτά.

Ο Νίκος Αθανασίου απαντώντας σχετικά με το αν υπήρχε σκοπιμότητα πίσω από τη διαρροή των όσων είπε ο Βαλέρι, απάντησε χαρακτηριστικά: «Είναι ξεκάθαρο τι έχει συμβεί. Πρόκειται για επιλεκτικότατη διαρροή με σκοπό να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Δεν λέω ότι είναι ψέματα και δεν τα έχει πει, λέω ότι είπε δέκα πράγματα κι έχουν διαρρεύσει τα πέντε. Το πρόβλημα για μένα ξεκινά από την ΚΕΔ...»