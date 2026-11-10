ΑΕΚ: «Έχουν μετατρέψει την προπαγάνδα σε επάγγελμα, η διαιτησία δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων»

Η ΑΕΚ με ανακοίνωσή της τοποθετήθηκε σχετικά με τις διαιτητικές αποφάσεις του αγώνα με τον Λεβαδειακό, ενώ αναφέρθηκε και σε όσα ακούγονται τις τελευταίες δύο μέρες.

Με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΑΕΚ τονίζει πως η διαιτησία στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό «δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων» και στέκεται στο γεγονός ότι δεν αποβλήθηκε παίκτης του Λεβαδειακού για τη σφαλιάρα στον Μπάρναμπας Βάργκα που συνέβη μπροστά στα μάτια του διαιτητή Μόσχου, αλλά και στο VAR που διόρθωσε άλλες αποφάσεις μέσα στο ματς. Στην ανακοίνωσή της η Ένωση αναφέρεται επίσης στην προπαγάνδα που παρατηρείται για δήθεν εύνοια της.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ επέλεξε συνειδητά να μη τοποθετηθεί μετά τον αγώνα με τον Λεβαδειακό. Η ΑΕΚ δεν έχει σκοπό να τροφοδοτεί τεχνητές εντάσεις. Αλλά με όσα συμβαίνουν το τελευταίο 48ωρο δεν μπορεί να μη τοποθετηθεί, απέναντι σε όσους έχουν μετατρέψει την προπαγάνδα σε επάγγελμα και την υποτιθέμενη αντικειμενικότητα σε προκάλυμμα των γνωστών επαγγελματικών εξαρτήσεών τους από άλλες ομάδες.

Η διαιτησία δε στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, παρά το γεγονός πως πιστεύουμε ότι δεν είχε κακές προθέσεις. Το VAR διόρθωσε αποφάσεις, όπως ακριβώς οφείλει. Από την επιλεκτική αγανάκτηση, βέβαια, απουσιάζει η μη αποβολή ποδοσφαιριστή του Λεβαδειακού, για αντιαθλητικό περιστατικό που συνέβη στο κέντρο του γηπέδου, κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια του διαιτητή.

Ο κόσμος πλέον βλέπει καθαρά και αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερα απ’ όσα χωρά ο μικρόκοσμος της εξαρτημένης σκέψης τους. Γι’ αυτό και καταλήγουν να γελοιοποιούνται».