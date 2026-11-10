Ολυμπιακός: Τι συμβαίνει τελικά με τον Μπέιλι;

Ο Αλέξης Βιρβίλης γράφει στο blog του στο gazzetta.gr τους λόγους που δεν προτιμήθηκε ο Λίον Μπέιλι έστω και ένα λεπτό στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

Το γεγονός ότι ο Λιόν Μπέιλι δεν πήρε ούτε ένα λεπτό συμμετοχής στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (1-1) δεν πέρασε απαρατήρητο. Και όχι άδικα. Ο Ολυμπιακός έψαχνε το γκολ, δυσκολευόταν να βρει διαδρόμους προς την αντίπαλη περιοχή και χρειαζόταν παίκτες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν καταστάσεις στο ένας εναντίον ενός. Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ είναι ένας ποδοσφαιριστής με τέτοια χαρακτηριστικά. Έχει την ταχύτητα, την έκρηξη και την ικανότητα να πάρει την προσωπική ενέργεια, να περάσει τον αντίπαλό του και να αλλάξει τις ισορροπίες. Κι όμως, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν τον χρησιμοποίησε καθόλου.

Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι μετά το γκολ του ΠΑΟΚ υπήρχε ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη για έναν ποδοσφαιριστή με τα χαρακτηριστικά του Μπέιλι. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να πιέσει, να ανεβάσει την ένταση και να βρει λύσεις απέναντι σε μια άμυνα που δεν του άφηνε πολλούς χώρους. Η επιλογή του προπονητή, ωστόσο, ήταν διαφορετική. Και προφανώς δεν έγινε τυχαία. Ο Αλγκουαθίλ βλέπει καθημερινά τον ποδοσφαιριστή στις προπονήσεις, γνωρίζει σε ποια κατάσταση βρίσκεται και αντιλαμβάνεται καλύτερα από τον καθένα τι μπορεί να του ζητήσει σε ένα παιχνίδι τέτοιας έντασης.

Εδώ βρίσκεται και η ουσία της υπόθεσης. Ο Μπέιλι δεν έχει φτάσει ακόμη στο επίπεδο αγωνιστικής ετοιμότητας που απαιτείται για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Ολυμπιακού. Το έδειξε, άλλωστε, και στην αναμέτρηση με τη Ρεν, όταν ξεκίνησε στην ενδεκάδα, αλλά η εικόνα του έδειξε ότι προς το παρόν μπορεί να προσφέρει σε υψηλή ένταση για περίπου 30 λεπτά. Δεν είναι μικρό πράγμα να επιστρέφεις έπειτα από ένα διάστημα απουσίας και να καλείσαι να μπεις κατευθείαν σε ένα απαιτητικό αγωνιστικό περιβάλλον. Χρειάζεται προοδευτική επιβάρυνση, ρυθμός και κυρίως να ξαναβρείς την εμπιστοσύνη στις κινήσεις σου.

Ναι μεν, αλλά...

Ασφαλώς, ένας ποδοσφαιριστής της ποιότητας του Τζαμαϊκανού μπορεί να προσφέρει πράγματα που δεν βρίσκονται εύκολα στο ρόστερ. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται προτού είναι πραγματικά έτοιμος. Ειδικά όταν πρόκειται για έναν παίκτη που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ταχύτητα, στην εκρηκτικότητα και στις αλλαγές κατεύθυνσης. Αν δεν έχει τις απαραίτητες δυνάμεις, είναι δύσκολο να βγάλει στο γήπεδο τα στοιχεία που τον έχουν κάνει να ξεχωρίσει στην καριέρα του.

Κάπως έτσι εξηγείται και η απόφασή του να μην ταξιδέψει στην Τζαμάικα για τις υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας. Ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι αυτή τη στιγμή ένα υπερατλαντικό ταξίδι και η συμμετοχή σε διεθνείς αναμετρήσεις δεν θα τον βοηθούσαν να κερδίσει τον χαμένο χρόνο. Δεν έχει νόημα να επιβαρυνθεί με μετακινήσεις και αγώνες, όταν ο βασικός του στόχος είναι να δουλέψει στον Ρέντη, να ανεβάσει την αγωνιστική του κατάσταση και να επιστρέψει σταδιακά σε επίπεδο που θα του επιτρέπει να διεκδικεί ουσιαστικό χρόνο συμμετοχής.

Η διακοπή του πρωταθλήματος, επομένως, έρχεται σε ένα καλό χρονικό σημείο για τον Μπέιλι. Θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει περισσότερο, να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση και να προσπαθήσει να καλύψει το έδαφος που έχει χάσει. Ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη έναν Μπέιλι που θα μπορεί να μπει στο γήπεδο και να κάνει τη διαφορά, όχι έναν ποδοσφαιριστή που θα προσπαθεί απλώς να βγάλει ένα ημίχρονο ή να ανταποκριθεί σε ένα μικρό διάστημα συμμετοχής.

Το θετικό είναι ότι στον Ρέντη βλέπουν έναν παίκτη με μεγάλη διάθεση και όρεξη να επιστρέψει. Ο Μπέιλι θέλει να παίξει, προσπαθεί καθημερινά και δείχνει ότι έχει ισχυρό κίνητρο να ξαναβρεί τα στάνταρ του. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, αλλά από μόνο του δεν αρκεί. Χρειάζεται υπομονή και σωστή διαχείριση, χωρίς να παρασυρθεί κανείς από την ανάγκη της στιγμής.

Κανένας λόγος για ρίσκο

Ο Αλγκουαθίλ δεν είχε κανέναν λόγο να ρισκάρει τη χρησιμοποίησή του απέναντι στον ΠΑΟΚ, μόνο και μόνο επειδή η ομάδα αναζητούσε ένα γκολ. Προφανώς θα ήθελε να έχει στη διάθεσή του έναν έτοιμο Μπέιλι, ειδικά σε ένα παιχνίδι όπου έλειπαν οι χώροι και οι ατομικές ενέργειες μπορούσαν να αποδειχθούν καθοριστικές. Όμως άλλο τι θα ήθελε ο προπονητής και άλλο τι μπορεί να προσφέρει σήμερα ο ποδοσφαιριστής.

Ο Τζαμαϊκανός έχει ακόμη δρόμο μπροστά του. Δεν χρειάζονται βιασύνες, ούτε υπερβολικές απαιτήσεις από έναν παίκτη που προσπαθεί να επανέλθει. Ο Ολυμπιακός γνωρίζει τι μπορεί να πάρει από αυτόν όταν βρεθεί στο επιθυμητό επίπεδο. Το ζητούμενο είναι να φτάσει εκεί χωρίς πισωγυρίσματα. Και τότε θα έχει πραγματικά νόημα να περιμένει κανείς από τον Μπέιλι να γίνει ένας από τους παίκτες που μπορούν να δώσουν στους «ερυθρόλευκους» κάτι διαφορετικό στην επιθετική τους λειτουργία.