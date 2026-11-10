Οι εξετάσεις του Γιάκιτς στην Κροατία, το φιλικό με την Πατριζάν που αποτελεί ορόσημο στο πρόγραμμα ο Ντεσπόντοφ και ο ορίζοντας επιστροφής για Πέλκα - Μιχαηλίδη

Η εμφάνιση στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έφερε ικανοποίηση στο εσωτερικό του ΠΑΟΚ. Οι ποδοσφαιριστές του Δικέφαλου θα επιστρέψουν αύριο στις προπονήσεις, με το ιατρικό δελτίο να βρίσκεται για μια ακόμη φορά στο επίκεντρο στο διάστημα αυτό της διακοπής .

Ο Κρίστιαν Γιάκιτς ταξίδεψε στην Κροατία, μετά από σχετικό αίτημα της ομοσπονδίας του όχι για να ενσωματωθεί στις υποχρεώσεις της Εθνικής του ομάδας, αλλά για να υποβληθεί και στις απαραίτητες εξετάσεις μετά τον τραυματισμό του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, η οποία αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα 4 έως 6 εβδομάδων, αφήνοντας σημαντικό κενό στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Μάλιστα όσα είπε και ο τεχνικός της Κροατίας Σλάβεν Μπίλιτς για “νέα που δεν είναι καλά” εντείνουν την αγωνία για την τελική διάγνωση.

Ώρα επιστροφής για Ντεσπόντοφ

Σε ότι αφορά τον Κίριλ Ντεσπόντοφ μετά από μήνες απουσίας και σκληρής δουλειάς στην αποκατάσταση, ο ποδοσφαιριστής είναι έτοιμος να πάρει ξανά λεπτά συμμετοχής.

Όπως όλα δείχνουν, ο Βούλγαρος θα αγωνιστεί κανονικά στο φιλικό παιχνίδι του Σαββάτου απέναντι στην Παρτιζάν, βάζοντας πίσω του την πολύμηνη δοκιμασία. Η παρουσία του στο φιλικό τεστ αποτελεί το καλύτερο νέο και για τον παίκτη αλλά και τον Λίσι, που ο οποίος βλέπει μια σημαντική μονάδα του να επιστρέφει σταδιακά στη διάθεσή του ενόψει της δύσκολης συνέχειας στις εγχώριες διοργανώσεις.

Τι ισχύει με Πέλκα και Μιχαηλίδη



Παράλληλα, στο εσωτερικό της ομάδας μετρούν αντίστροφα για το διάστημα της διακοπής, προσδοκώντας να κερδίσουν πίσω δύο κομβικές μονάδες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν μέσα στο διάστημα της διακοπής υπολογίζεται η επανένταξη των Δημήτρη Πέλκα και Γιάννη Μιχαηλίδη στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, κάτι που θα δώσει επιπλέον λύσεις στον προπονητή ενόψει της συνέχειας.