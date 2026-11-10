Gazzetta Magazino: Η αγκαλιά του Μαυρογιαννίδη στον Πετρόπουλο και τα «Ψυχολογικά με Σισέ»

Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης και ο Αντώνης Πετρόπουλος, μοιράστηκαν μία... ξεχωριστή στιγμή στο πλατό της σημερινής εκπομπής του Gazzetta Magazino by Elabet.

Στη χθεσινή (09/11) εκπομπή του Gazzetta Magazino by Elabet οι Πέτρος Μαυρογιαννίδης, Αντώνης Πετρόπουλος, Μιχάλης Μπακάκης, μαζί με τον ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, Σωτήρη Μυκονίου, μίλησαν για τη νίκη-με ανατροπή των Πρασίνων επί του Ηρακλή (2-1) στο «Καυτανζόγλειο».

Αναλύοντας τον αγώνα, ο Μαυρογιαννίδης επαίνεσε την επιλογή του Τζέικομπ Νίστρουπ να περάσει ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο τον Τσάπρα και τον Κοντούρη καθώς: «Σύμφωνα με την παλιά καλή βίβλο του ποδοσφαίρου όταν ψάχνεις γκολ πρέπει να βάλεις μέσους για να βρεις γκολ και όχι να γεμίσεις με επιθετικούς».

Από την άλλη ο «Πετρογκόλ» εξέφρασε τα... παράπονα του για το γνωμικό αυτό, υποστηρίζοντας πως αυτό το έκαναν οι παλαιότεροι προπονητές την περίοδο που αγωνιζόταν και εκείνος, ενώ αντιθέτως οι σύγχρονοι τεχνικοί επιλέγουν το πάντα αποτελεσματικό 4-4-2.

Ο παρουσιαστής της εκπομπής, θέλοντας να πειράξει τον άλλοτε άσο των «Πρασίνων», του είπε χουμοριστικά: «Ρε ψυχούλα μου τι ψυχολογικά σου έχει αφήσει ο Σισέ», εννοώντας πως ο Γάλλος άσος έπαιζε συνέχεια βασικός όσο ήταν στο «τριφύλλι», κάτι που δεν άφηνε πολύ χρόνο συμμετοχής στον Πετρόπουλο.

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