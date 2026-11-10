Ο αρχισκόρερ της ΑΕΚ, Μπάρναμπας Βάργκα επιβεβαίωσε τη δύναμή του στο ψηλό παιχνίδι και συνεχίζει να είναι άκρως αποτελεσματικός από το ξεκίνημα της σεζόν, όπως επιβεβαιώνεται και στο Wyscout.

Η προηγούμενη διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων δεν ήταν και η καλύτερη για τον Μπάρναμπας Βάργκα καθώς πάνω στη φόρμα του είχε έρθει εκείνη η θλάση για να τον θέσει νοκ-άουτ, αφήνοντας τον 32χρονο φορ της ΑΕΚ εκτός από την Εθνική Ουγγαρίας, κάτι που είχε αποτελέσει τεράστιο πλήγμα για τους Μαγυάρους.

Με την επιστροφή του φάνηκε ότι ήθελε κάποιο χρόνο για να επανέλθει στο απόλυτο επίπεδο της ετοιμότητάς του. Έπαιξε στα ματς του Champions League στην Αγγλία, χωρίς να μπορέσει να σκοράρει, επανήλθε στα γκολ με χτύπημα πέναλτι στο ματς πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό και στον προχθεσινό αγώνα με τον Λεβαδειακό ήταν αυτός που εκτέλεσε για να δώσει το προβάδισμα στην ΑΕΚ.

Ο Βάργκα ψηφίστηκε ο πολυτιμότερος παίκτης δηλώνοντας αποφασισμένος να επανέλθει πλέον στην καλύτερη φόρμα του. «Στα τελευταία παιχνίδια τα πράγματα δεν είχαν πάει όπως θα ήθελα. Ελπίζω όμως ότι με αυτό το γκολ θα επιστρέψω ξανά στην καλή μου φόρμα και θα συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο», σχολίασε ο 32χρονος Ούγγρος φορ στο ΑΕΚ TV παραλαμβάνοντας το βραβείο του.

Η μεγάλη αποτελεσματικότητα του Βάργκα

Η αλήθεια είναι βέβαια ότι από το ξεκίνημα της σεζόν ο Βάργκα είναι από τους πιο καθοριστικούς παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είχε τονίσει ότι τον περίμενε πως και πως να γυρίσει, δείγμα του πόσο σημαντικός είναι στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Οι αριθμοί άλλωστε είναι αμείλικτοι με τον Ούγγρο επιθετικό να έχει βρει δέκα φορές δίχτυα σε 15 φετινές εμφανίσεις, ενώ η αποτελεσματικότητά του, σύμφωνα με το Wyscout, είναι φανταστική με 0,89 γκολ ανά ματς, τη στιγμή που τα xGoals του είναι στο 0,49!

Δεν αντιμετωπίζεται στο ψηλό παιχνίδι

Το δυνατότερό του σημείο ήταν και παραμένει το ψηλό παιχνίδι, όπου κυριαρχεί και οι αντίπαλοι αμυντικοί δύσκολα μπορούν να τον σταματήσουν. Όχι μόνο για τα γκολ που σκοράρει με ευκολία με αυτόν τον τρόπο, αλλά για τη γενικότερη συνεισφορά του μέσα στα ματς, καθώς δίνει πολλές μάχες στον αέρα κερδίζοντας τις περισσότερες και βοηθώντας έτσι στην ανάπτυξη. Το 64,4% των κερδισμένων εναέριων μονομαχιών του αντικατοπτρίζει του λόγου το αληθές. Όσο για τα γκολ του, το τέρμα με τον Λεβαδειακό ήταν το τρίτο φετινό που σκοράρει με κεφαλιά και σίγουρα δεν θα είναι το τελευταίο με αυτόν τον τρόπο.

Σκοράρει καθοριστικά γκολ για την ΑΕΚ

Παράλληλα ο Βάργκα αποτελεί και των σκόρερ των καθοριστικών γκολ για το σύνολο του Νίκολιτς καθώς επτά από τα δέκα που έχει σημειώσει ως τώρα τη φετινή σεζόν έκαναν τη διαφορά. Με τη Λέφσκι είναι αυτός που καθαρίζει τη νίκη σκοράροντας το δεύτερο και το τρίτο τέρμα, με τον Ηρακλή είναι αυτός που ανοίγει τον δρόμο για τη νίκη, με την Κηφισιά σκοράρει ξανά το πρώτο γκολ, άσχετα αν δεν αρκούσε στην ΑΕΚ, με τον Άρη είναι ο σκόρερ των δύο πρώτων τερμάτων που βάζουν τις βάσεις της άνετης επικράτησης και με τον Λεβαδειακό σκοράρει το τέρμα της ανατροπής. Κρύο αίμα και ακρίβεια στην εκτέλεση μέσα στο «κουτί» του αντιπάλου.